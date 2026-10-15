मां बनने के बाद बढ़ा वजन, फिर भी नहीं छोड़ा डांस का जुनून, गरबा करने स्टेज पर लौटीं करिश्मा तन्ना, बोलीं- ‘इस मम्मी के भी कुछ सपने हैं’

Karishma Tanna Comeback: टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना मां बनने के करीब 2 महीने बाद एक बार फिर स्टेज पर गरबा करती दिखीं। हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान उन्होंने डांस के प्रति अपना पुराना जुनून फिर से जिया। करिश्मा ने इंटरनेट पर अपनी परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मां बनने के बाद वो अभी रिकवरी के दौर से गुजर रही हैं, लेकिन परिवार और अपने सपनों के बीच बैलंस बनाना भी सीख रही हैं। उन्होंने कहा कि मां बनने के बाद भी उनके अपने कुछ सपने हैं और स्टेज पर परफॉर्म करना उन्हें एक अलग खुशी देता है।