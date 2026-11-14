‘मेरी घबराहट और बेचैनी शांत करते हैं विक्की’, मां बनने और काम के दबाव पर छलका कैटरीना कैफ का दर्द

हाल ही में नायका की को-फाउंडर अद्वैता नायर के साथ बातचीत के दौरान कैटरीना ने अपने मां बनने के सफर पर खुलकर बात की। जिसमें उन्होंने बताया कि अपने बिजनेस के प्रति जुनूनी होने के कारण वो अक्सर वीकेंड पर भी काम के बारे में सोचती रहती हैं और घंटों का हिसाब नहीं रखतीं। ऐसे में उनके पति विक्की ही उन्हें बार-बार फोन नीचे रखने और काम से ब्रेक लेने की याद दिलाते हैं। कैटरीना ने बताया कि अत्यधिक दबाव और तनाव के मोमेंट्स में विक्की आगे आकर उन्हें संभालते हैं और मानसिक रूप से शांत करते हैं।