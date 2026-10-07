कियारा की दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर सुन भावुक हुए यश, आंखों में आंसू लिए कही थी ये बात, पुराना VIDEO वायरल

Toxic A Fairy Tale for Grown Ups: एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने बुधवार, आज 7 अक्टूबर को पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयर की। इस अनाउंसमेंट के बाद कियारा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने बताया था कि जब उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ के को-स्टार यश और डायरेक्टर गीतू मोहनदास को दी थी, तो दोनों का रिएक्शन कैसा था।