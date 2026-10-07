कियारा की दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर सुन भावुक हुए यश, आंखों में आंसू लिए कही थी ये बात, पुराना VIDEO वायरल

भावुक हुए सुपरस्टार यश (सोर्स: instagram-sidmalhotra/learnwithheman_)
Toxic A Fairy Tale for Grown Ups: एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने बुधवार, आज 7 अक्टूबर को पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयर की। इस अनाउंसमेंट के बाद कियारा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने बताया था कि जब उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ के को-स्टार यश और डायरेक्टर गीतू मोहनदास को दी थी, तो दोनों का रिएक्शन कैसा था।
चेन्नई में हुए एक इवेंट के दौरान कियारा ने बताया था कि यश और गीतू मोहनदास उनके परिवार के बाहर पहले लोगों में शामिल थे, जिन्हें उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था। कियारा के मुताबिक, उस वक्त दोनों ने फिल्म की शूटिंग, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स या शेड्यूल की चिंता करने के बजाय उनकी खुशी को प्राथमिकता दी।
कियारा ने उस पल को याद करते हुए बताया था कि यश और गीतू ने आंखों में आंसू लिए उन्हें बधाई दी थी। उन्होंने कहा था, “उस पल, तुमने यह नहीं सोचा कि हम फिल्म कैसे खत्म करेंगे, लॉजिस्टिक्स, इनमें से कुछ भी नहीं। तुम दोनों ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराया, मुझे बधाई दी और कहा, ‘कियारा, अब हम अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिताने वाले हैं।’
कियारा ने बताया था कि यश और गीतू का यह रिएक्शन उनके दिल को छू गया था। उन्होंने कहा कि दोनों ने उन्हें सेट पर आने, आराम से रहने और अपनी पसंद का खाना खाने के लिए प्रोत्साहित किया। एक्ट्रेस के मुताबिक, इस व्यवहार ने उन्हें यह महसूस कराया कि दोनों अपने प्रोफेशनल रिश्ते से आगे बढ़कर उनकी खुशी को लेकर भी उतने ही उत्साहित थे।
कियारा ने कहा था, "मैं किसी ऐसे इंसान को देखकर बहुत खुश हुई जो मेरे लिए इतना खुश था। मैं यह कभी नहीं भूलूंगी।" उन्होंने यह भी कहा कि यश और गीतू ने उन्हें उस दौरान ऐसा महसूस कराया कि वह कुछ भी कर सकती हैं। यश की तारीफ करते हुए कियारा ने कहा था, “तुम जैसे इंसान हो, उसके लिए शुक्रिया।”
कियारा और सिद्धार्थ ने आज एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की। पोस्ट में कपल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, "एक बार फिर सबसे बड़े तोहफे से खुश हूं। हमारे दिल प्यार और शुक्रगुजार हैं।"
अनाउंसमेंट की तस्वीर में सिद्धार्थ और उनकी बेटी साराया बुने हुए बेबी बूटीज की एक नई जोड़ी पकड़े नजर आए। यह तस्वीर उनकी पहली प्रेग्नेंसी की घोषणा की याद भी दिलाती है, जिसमें छोटे बेबी फुटवियर नजर आए थे। कियारा और सिद्धार्थ ने 2025 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। उनकी बेटी साराया मल्होत्रा का जन्म 15 जुलाई, 2025 को मुंबई में हुआ था।
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