‘किसी को असहज करना जरूरी नहीं’, कैटरीना कैफ को लेकर मनीष पॉल ने किया ये खुलासा, Video

मनीष ने बताया कि उस दौर में टीवी चैनल भी होस्ट से ऐसे मजाक करने के लिए कहते थे। हालांकि, वह इन सुझावों को मानने के बजाय अपने तरीके से दर्शकों का मनोरंजन करना पसंद करते थे। दरअसल, मनीष पॉल ने आगे बताया, “कई बार चैनल हमसे यह सब करने के लिए कहते थे, लेकिन मैं हमेशा मना कर देता था। मैं कहता था कि आपको मनोरंजन चाहिए, आपको तीन मिनट की हंसी चाहिए, तो मैं अपने अंदाज में कर दूंगा।” मनीष का मानना है कि दर्शकों को हंसाने के लिए किसी का मजाक उड़ाना या उसे असहज महसूस कराना जरूरी नहीं है। वह अपने कार्यक्रमों में मनोरंजन के लिए दूसरे तरीके अपनाते थे, ताकि किसी सेलिब्रिटी को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े।