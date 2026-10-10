CEC के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से बॉलीवुड नाराज, प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर अनुराग कश्यप और अपूर्व असरानी का तीखा हमला

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को विरोध स्थल तक पहुंचने से रोकना उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। प्रकाश राज के मुताबिक, “आपने हमारी आवाज को गिरफ्तार नहीं किया है! आपने खुद को गिरफ्तार किया है।” उन्होंने यह भी कहा कि देश लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगा और लोग सवाल पूछते रहेंगे। इससे एक दिन पहले भी प्रकाश राज ने ट्रेनें रद्द होने और सुरक्षा के कड़े इंतजामों से जुड़ी खबरों पर वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने अपनी फिल्म ‘सिंघम’ में जयकांत शिकरे के किरदार का जिक्र करते हुए जनता को संबोधित किया था।