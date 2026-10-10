नाना पाटेकर को याद कर सायरा बानो ने वीडियो के जरिए खोला पुराना राज, दिलीप कुमार की दरियादिली का किया जिक्र

सायरा बानो ने सुनाया दिलीप कुमार और नाना पाटेकर का किस्सा (सोर्स: instagram-sairabanu/IMDb)
Krantiveer National Film Award: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद अभिनेत्री सायरा बानो ने उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने नाना पाटेकर और अपने दिवंगत पति दिलीप कुमार से जुड़ा एक ऐसा किस्सा साझा किया, जो दोनों के बीच सम्मान और अपनापन दिखाता है। सायरा ने बताया कि फिल्म ‘क्रांतिवीर’ के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने के बाद नाना पाटेकर जब दिलीप कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे, तो बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। यह देखकर दिलीप कुमार ने खुद तौलिये से उनके बाल सुखाए और उन्हें बदलने के लिए नई शर्ट दी।
सायरा बानो ने नाना पाटेकर का एक वीडियो साझा करते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा का दमदार कलाकार बताया। उन्होंने कहा कि नाना की अदाकारी और पर्दे पर उनकी मौजूदगी हमेशा याद रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने उस मुलाकात का जिक्र किया, जिसे नाना पाटेकर ने कभी दिलीप कुमार के बारे में बताते हुए साझा किया था।
सायरा बानो के मुताबिक, साल 1994 में फिल्म ‘क्रांतिवीर’ के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीतने के बाद नाना पाटेकर को दिलीप कुमार ने मुंबई के पाली हिल स्थित अपने घर बुलाया था। नाना जब उनसे मिलने जा रहे थे, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। घर पहुंचने तक वह पूरी तरह भीग चुके थे।
सायरा ने बताया कि नाना को इस हालत में देखकर दिलीप कुमार ने न तो कोई सवाल किया और न ही कोई बड़ी बात कही। वह चुपचाप अंदर गए, तौलिया लेकर आए और अपने हाथों से नाना के बाल सुखाए। इसके बाद उन्होंने नाना को पहनने के लिए एक नई शर्ट भी दी। सायरा के अनुसार, यह घटना दिलीप कुमार के व्यक्तित्व का वह पहलू दिखाती है, जिसमें उनका बड़प्पन केवल उनकी शोहरत तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके छोटे-छोटे कामों में भी झलकता था। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार ने नाना के प्रति अपना स्नेह किसी बड़े भाषण या दिखावे से नहीं, बल्कि एक साधारण-से मददगार कदम से जाहिर किया।
इस घटना के बाद नाना पाटेकर ने जो बात कही थी, वह उनके दिल में बस गई। नाना ने कहा था, ‘इससे बड़ा क्या अवॉर्ड चाहिए एक इंसान को?’
सायरा ने इस बात को याद करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की आप दिल से इज्जत करते हैं, उससे मिलने वाला प्यार, अपनापन और सम्मान किसी भी पुरस्कार से बढ़कर हो सकता है। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि में नाना पाटेकर के परिवार, करीबियों और उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदना भी जताई। सायरा ने कहा कि नाना को उनके यादगार किरदारों के साथ-साथ उन भावनाओं और यादों के लिए भी याद किया जाएगा, जो वह अपने पीछे छोड़ गए हैं।
मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म ‘क्रांतिवीर’ साल 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म में नाना पाटेकर के साथ डिंपल कपाड़िया, अतुल अग्निहोत्री, ममता कुलकर्णी और डैनी डेन्जोंगपा भी नजर आए थे। इस फिल्म में नाना की अदाकारी को उनके करियर के यादगार प्रदर्शनों में गिना जाता है।
नाना पाटेकर के निधन की खबर के बाद फिल्म जगत से जुड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं। सायरा बानो की यह याद उनके अभिनय के साथ-साथ उनके रिश्तों और इंसानी संवेदनाओं से जुड़े एक खास पल को भी सामने लाती है।
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