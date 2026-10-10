नाना पाटेकर को याद कर सायरा बानो ने वीडियो के जरिए खोला पुराना राज, दिलीप कुमार की दरियादिली का किया जिक्र

सायरा ने बताया कि नाना को इस हालत में देखकर दिलीप कुमार ने न तो कोई सवाल किया और न ही कोई बड़ी बात कही। वह चुपचाप अंदर गए, तौलिया लेकर आए और अपने हाथों से नाना के बाल सुखाए। इसके बाद उन्होंने नाना को पहनने के लिए एक नई शर्ट भी दी। सायरा के अनुसार, यह घटना दिलीप कुमार के व्यक्तित्व का वह पहलू दिखाती है, जिसमें उनका बड़प्पन केवल उनकी शोहरत तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके छोटे-छोटे कामों में भी झलकता था। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार ने नाना के प्रति अपना स्नेह किसी बड़े भाषण या दिखावे से नहीं, बल्कि एक साधारण-से मददगार कदम से जाहिर किया।