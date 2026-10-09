नाना पाटेकर की दरियादिली पर भावुक हुए फैंस, रोहित शेट्टी के पोस्ट पर किसी ने की तारीफ तो किसी ने कसा तंज

Rohit Shetty And Nana Patekar: नाना पाटेकर के निधन के बाद उनसे जुड़े पुराने किस्से फैंस को भावुक कर रहे हैं। इसी बीच, फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ में उनके कैमियो से जुड़ा एक किस्सा चर्चा में है। बताया जाता है कि जब डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने नाना से उनकी फीस के बारे में पूछा, तो उन्होंने पैसे लेने के बजाय अनाथाश्रम में दान करने के लिए कह दिया था। नाना की इस दरियादिली से जुड़ी बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी ने उनके अंदाज की तारीफ की, तो किसी ने रोहित शेट्टी की पोस्ट पर सवाल उठाए।