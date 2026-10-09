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नाना पाटेकर की दरियादिली पर भावुक हुए फैंस, रोहित शेट्टी के पोस्ट पर किसी ने की तारीफ तो किसी ने कसा तंज

Nana Patekar Fans Comments: नाना पाटेकर के गोलमाल अगेन कैमियो से जुड़े अनाथाश्रम में दान करने वाले किस्से पर फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। रोहित शेट्टी की पोस्ट पर किसी ने तारीफ की तो किसी ने तंज कसा।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 09, 2026

Nana Patekar fans comments

नाना पाटेकर की दरियादिली याद कर भावुक हुए रोहित शेट्टी (सोर्स: x-@PawanKGupta01)

Rohit Shetty And Nana Patekar: नाना पाटेकर के निधन के बाद उनसे जुड़े पुराने किस्से फैंस को भावुक कर रहे हैं। इसी बीच, फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ में उनके कैमियो से जुड़ा एक किस्सा चर्चा में है। बताया जाता है कि जब डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने नाना से उनकी फीस के बारे में पूछा, तो उन्होंने पैसे लेने के बजाय अनाथाश्रम में दान करने के लिए कह दिया था। नाना की इस दरियादिली से जुड़ी बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी ने उनके अंदाज की तारीफ की, तो किसी ने रोहित शेट्टी की पोस्ट पर सवाल उठाए।

‘अनाथाश्रम में डोनेट कर दे’, नाना पाटेकर ने फीस लेने से किया था इनकार

शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक, रोहित शेट्टी ने ‘गोलमाल अगेन’ में नाना पाटेकर के कैमियो से जुड़ा एक किस्सा याद किया। जब रोहित ने उनसे फीस के बारे में पूछा, तो नाना ने पैसे लेने से मना कर दिया।

नाना ने अपने बेबाक अंदाज में कहा, ‘पागल है क्या, तुझसे पैसे लूंगा? एक अनाथाश्रम का नंबर देता हूं, वहां डोनेट कर दे।’ उनका कहना था कि फीस के बजाय उस रकम को अनाथाश्रम में दान कर दिया जाए। नाना पाटेकर के इस किस्से पर अब सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी चर्चा में हैं। हालांकि, रोहित शेट्टी की जिस क्रिप्टिक पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है।

रोहित शेट्टी की पोस्ट पर फैंस ने किए ऐसे कमेंट्स

नाना पाटेकर से जुड़े इस किस्से पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एक यूजर ने पोस्ट पर तंज कसते हुए लिखा, “ये पोस्ट नहीं, अटेंशन का ब्लैक होल है।” इस कमेंट में यूजर ने पोस्ट के मकसद पर सवाल उठाया।

वहीं, एक दूसरे यूजर ने नाना के अंदाज की तारीफ करते हुए लिखा, “भाई, इस तरह की एनर्जी आमतौर पर मिलना मुश्किल है।” इस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि कुछ फैंस नाना की बेबाकी और उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, “परेशान सब हैं, कुछ सच में, कुछ सच से।” हालांकि, इस टिप्पणी का पूरा संदर्भ स्पष्ट नहीं है। वहीं, एक और कमेंट में नाना पाटेकर की बातों को दिल छू लेने वाला बताया गया।

नाना पाटेकर की दरियादिली को याद कर रहे फैंस

सोशल मीडिया पर आए इन कमेंट्स में जहां कुछ यूजर्स ने नाना पाटेकर की दरियादिली और बेबाक अंदाज की तारीफ की, वहीं कुछ ने पोस्ट को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। इस तरह प्रतिक्रियाएं सिर्फ नाना से जुड़े किस्से तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पोस्ट को साझा करने के तरीके पर भी सवाल उठे।

नाना पाटेकर के निधन के बाद उनसे जुड़े पुराने किस्से एक बार फिर चर्चा में आ रहे हैं। ‘गोलमाल अगेन’ के कैमियो से जुड़ा यह किस्सा भी उनके चाहने वालों को उनके अलग अंदाज की याद दिला रहा है।

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Updated on:

09 Oct 2026 02:01 pm

Published on:

09 Oct 2026 01:47 pm

Hindi News / Entertainment / नाना पाटेकर की दरियादिली पर भावुक हुए फैंस, रोहित शेट्टी के पोस्ट पर किसी ने की तारीफ तो किसी ने कसा तंज

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