42 साल पुरानी थी महेश मांजरेकर और नाना पाटेकर की दोस्ती, सेट पर हुई उस घटना को किया याद, बोले- उनके टैलेंट के लायक सब्जेक्ट नहीं मिला

महेश ने बताया कि नाना उन्हें ‘सरकार’ कहकर बुलाते थे। यह संबोधन उनकी फिल्म ‘नटसम्राट’ से भी जुड़ा है, जिसमें दोनों ने साथ काम किया था। महेश के मुताबिक, नाना उनके लिए परिवार के सदस्य जैसे थे। खासकर जब मेधा मांजरेकर को कैंसर होने का पता चला था, तब भी नाना उनकी सेहत के बारे में पूछते रहते थे। महेश की बातें बताती हैं कि नाना पाटेकर के साथ उनका रिश्ता केवल एक निर्देशक और अभिनेता का नहीं, बल्कि कई दशकों की दोस्ती और पारिवारिक अपनापन का था।