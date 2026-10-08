‘जब तक इंसान जिंदा है, उसकी कदर नहीं होती’, नाना पाटेकर की ये बातें सुनकर आंखें नम हो जाएंगी, जो अब हो रही है वायरल

Nana Patekar Viral Quotes After Death:नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके पुराने वीडियो और कही गई बातें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अपनी फिल्मों में दमदार डायलॉग बोलने वाले नाना असल जिंदगी में भी मौत, जिंदगी और इंसानी रिश्तों को लेकर बेबाक राय रखते थे। उनकी एक पुरानी बातचीत इन दिनों खास तौर पर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने मौत के बाद इंसान के जिंदा रहने और अपनों के रवैये को लेकर ऐसी बात कही थी, जो अब उनके निधन के बाद और भी भावुक कर रही है।