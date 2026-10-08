‘जब तक इंसान जिंदा है, उसकी कदर नहीं होती’, नाना पाटेकर की ये बातें सुनकर आंखें नम हो जाएंगी, जो अब हो रही है वायरल

नाना पाटेकर ने मौत को लेकर सालों पहले कही थी ऐसी बात (सोर्स: IMDb/Nana Patekar)
Nana Patekar Viral Quotes After Death:नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके पुराने वीडियो और कही गई बातें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अपनी फिल्मों में दमदार डायलॉग बोलने वाले नाना असल जिंदगी में भी मौत, जिंदगी और इंसानी रिश्तों को लेकर बेबाक राय रखते थे। उनकी एक पुरानी बातचीत इन दिनों खास तौर पर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने मौत के बाद इंसान के जिंदा रहने और अपनों के रवैये को लेकर ऐसी बात कही थी, जो अब उनके निधन के बाद और भी भावुक कर रही है।
नाना पाटेकर के वायरल पुराने वीडियो में उनसे मौत के बाद इंसान के जिंदा रहने को लेकर सवाल किया गया था। जवाब में उन्होंने कहा था कि मौत के बाद कुछ समय तक दिल, दिमाग और आंखों के जिंदा रहने की बात कही जाती है। इसके बाद उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में कहा था कि उन चार घंटों में आंखें अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी।
यह बात किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि नाना पाटेकर के पुराने इंटरव्यू का हिस्सा है। उनके निधन के बाद यह वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
नाना पाटेकर ने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी मौत को लेकर भी बेहद सहज अंदाज में बात की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें मालूम है कि उन्हें जाना है और 12 मन लकड़ी लगने वाली है। उन्होंने इसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी तक बताया था। यह बात भी उनके किसी फिल्मी सीन का डायलॉग नहीं, बल्कि इंटरव्यू में कही गई उनकी बात के तौर पर सामने आई है।
नाना पाटेकर के फैंस के बीच उनका एक डायलॉग आज भी बेहद लोकप्रिय है ‘आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।’ यह डायलॉग उनकी फिल्म ‘क्रांतिवीर’ (1994) का है। फिल्म के क्लाइमैक्स में नाना ने प्रताप का किरदार निभाते हुए यह दमदार संवाद बोला था।
खास बात यह है कि नाना के मुताबिक ‘क्रांतिवीर’ का यह क्लाइमैक्स सीन पूरी तरह से लिखा हुआ नहीं था। उन्होंने बताया था कि वह अस्पताल से शूटिंग पर पहुंचे थे और वहां अपने अंदाज में संवाद बोलते चले गए। यही सीन बाद में फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा बन गया।
नाना की इन पुरानी बातों का मूल भाव यही है कि इंसान के चले जाने के बाद उसे याद करने से ज्यादा जरूरी है कि उसके रहते उसकी कद्र की जाए। किसी को प्यार करना है तो उसके सामने करें, सम्मान देना है तो जिंदगी रहते दें और जो कहना है, वह समय रहते कह दें।
नाना के निधन के बाद उनके पुराने वीडियो और संवादों का फिर वायरल होना भी इसी वजह से लोगों को भावुक कर रहा है। पर्दे पर मौत का सामना करते हुए दमदार संवाद बोलने वाला यह अभिनेता असल जिंदगी में भी मौत को लेकर बेहद सहज और बेबाक नजरिया रखता था।
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