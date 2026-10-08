8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘जब तक इंसान जिंदा है, उसकी कदर नहीं होती’, नाना पाटेकर की ये बातें सुनकर आंखें नम हो जाएंगी, जो अब हो रही है वायरल

Nana Patekar Viral Video : नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके पुराने वीडियो और बातें फिर वायरल हैं। ‘मौत के बाद जिंदा कौन रहता है?’ से लेकर ‘आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने’ तक देखें...
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 08, 2026

Nana Patekar viral video

नाना पाटेकर ने मौत को लेकर सालों पहले कही थी ऐसी बात (सोर्स: IMDb/Nana Patekar)

Nana Patekar Viral Quotes After Death:नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके पुराने वीडियो और कही गई बातें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अपनी फिल्मों में दमदार डायलॉग बोलने वाले नाना असल जिंदगी में भी मौत, जिंदगी और इंसानी रिश्तों को लेकर बेबाक राय रखते थे। उनकी एक पुरानी बातचीत इन दिनों खास तौर पर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने मौत के बाद इंसान के जिंदा रहने और अपनों के रवैये को लेकर ऐसी बात कही थी, जो अब उनके निधन के बाद और भी भावुक कर रही है।

‘मौत के बाद जिंदा कौन रहता है?’

नाना पाटेकर के वायरल पुराने वीडियो में उनसे मौत के बाद इंसान के जिंदा रहने को लेकर सवाल किया गया था। जवाब में उन्होंने कहा था कि मौत के बाद कुछ समय तक दिल, दिमाग और आंखों के जिंदा रहने की बात कही जाती है। इसके बाद उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में कहा था कि उन चार घंटों में आंखें अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी।

यह बात किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि नाना पाटेकर के पुराने इंटरव्यू का हिस्सा है। उनके निधन के बाद यह वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

‘हमें मालूम है कि हमको जाना है’

नाना पाटेकर ने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी मौत को लेकर भी बेहद सहज अंदाज में बात की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें मालूम है कि उन्हें जाना है और 12 मन लकड़ी लगने वाली है। उन्होंने इसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी तक बताया था। यह बात भी उनके किसी फिल्मी सीन का डायलॉग नहीं, बल्कि इंटरव्यू में कही गई उनकी बात के तौर पर सामने आई है।

‘आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने’ फिल्म का मशहूर डायलॉग

नाना पाटेकर के फैंस के बीच उनका एक डायलॉग आज भी बेहद लोकप्रिय है ‘आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।’ यह डायलॉग उनकी फिल्म ‘क्रांतिवीर’ (1994) का है। फिल्म के क्लाइमैक्स में नाना ने प्रताप का किरदार निभाते हुए यह दमदार संवाद बोला था।

खास बात यह है कि नाना के मुताबिक ‘क्रांतिवीर’ का यह क्लाइमैक्स सीन पूरी तरह से लिखा हुआ नहीं था। उन्होंने बताया था कि वह अस्पताल से शूटिंग पर पहुंचे थे और वहां अपने अंदाज में संवाद बोलते चले गए। यही सीन बाद में फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा बन गया।

‘मौत के बाद मिलने वाली श्रद्धांजलि से ज्यादा जरूरी’

नाना की इन पुरानी बातों का मूल भाव यही है कि इंसान के चले जाने के बाद उसे याद करने से ज्यादा जरूरी है कि उसके रहते उसकी कद्र की जाए। किसी को प्यार करना है तो उसके सामने करें, सम्मान देना है तो जिंदगी रहते दें और जो कहना है, वह समय रहते कह दें।

नाना के निधन के बाद उनके पुराने वीडियो और संवादों का फिर वायरल होना भी इसी वजह से लोगों को भावुक कर रहा है। पर्दे पर मौत का सामना करते हुए दमदार संवाद बोलने वाला यह अभिनेता असल जिंदगी में भी मौत को लेकर बेहद सहज और बेबाक नजरिया रखता था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Oct 2026 03:08 pm

Published on:

08 Oct 2026 03:05 pm

Hindi News / Entertainment / ‘जब तक इंसान जिंदा है, उसकी कदर नहीं होती’, नाना पाटेकर की ये बातें सुनकर आंखें नम हो जाएंगी, जो अब हो रही है वायरल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पत्नी की कमाई से चलता था नाना पाटेकर का घर, एक्टर ने खुद किया था खुलासा

Nana Patekar Wife
बॉलीवुड

माहिरा खान ने किया ध्रुव राठी के प्रदर्शन को सपोर्ट? 10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, प्रकाश राज, ध्रुव राठी और अभिजीत दिपके ने किया ऐलान

Mahira Khan
मनोरंजन

IAS तुकाराम मुंडे से नाना पाटेकर ने कहे थे ये तीन आखिरी शब्द, महाराष्ट्र फूड कमिश्ननर याद करके हुए भावुक

IAS Tukaram Mundhe On Nana Patekar Death
बॉलीवुड

‘मेरा बेटा जन्म से ही बीमार था’, जिंदगीभर नाना पाटेकर को रहा बेटे की मौत का दुख, कहा था- मुझे फिर भी लोगों की चिंता थी

Nana PatNana Patekar Elder Son Deathekar Elder Son Death
बॉलीवुड

नाना पाटेकर की वो क्लासिक फिल्म जिसका बना हॉलीवुड रीमेक, ‘मार्वल’ स्टार ने निभाया था ‘अन्ना’ का आइकॉनिक किरदार

Nana Patekar Parinda Hollywood Remake
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.