समिट के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने फिल्मी सफर से जुड़ा एक अहम सबक भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब किसी अभिनेता के काम की तारीफ होने लगती है, तो उसके पास ऑफर्स, स्क्रिप्ट और पैसों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन सफलता के बाद हर ऑफर को स्वीकार करना सही नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर वे शुरुआती दौर में मिलने वाली हर फिल्म के लिए हां कह देते, तो शायद आज इस मुकाम पर नहीं होते। सही समय पर सही प्रोजेक्ट के लिए 'ना' कहना किसी भी कलाकार के करियर में बहुत बड़ा बदलाव लाता है।