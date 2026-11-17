Zeenat Aman Pitch To Get Rich 2: बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस और स्टाइल आइकन जीनत अमान को हाल ही में लोकप्रिय रियलिटी शो 'पिच टू गेट रिच' के दूसरे सीजन के सेट पर करण जौहर और मलाइका अरोड़ा के साथ देखा गया है। सेट पर उनकी मौजूदगी सामने आने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस बिजनेस और फैशन आधारित शो में जज या मेंटर के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।