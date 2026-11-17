करण जौहर और मलाइका के साथ आईं नजर (सोर्स: x-@filmfare)
Zeenat Aman Pitch To Get Rich 2: बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस और स्टाइल आइकन जीनत अमान को हाल ही में लोकप्रिय रियलिटी शो 'पिच टू गेट रिच' के दूसरे सीजन के सेट पर करण जौहर और मलाइका अरोड़ा के साथ देखा गया है। सेट पर उनकी मौजूदगी सामने आने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस बिजनेस और फैशन आधारित शो में जज या मेंटर के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
'फैशन एंटरप्रेन्योर फंड' (FEF) द्वारा समर्थित और JioHotstar पर स्ट्रीम होने वाला ये शो फैशन क्रिएटिविटी को बिजनेस इन्वेस्टमेंट से जोड़ने का काम करता है। इस मंच के जरिए फैशन और लाइफस्टाइल के क्षेत्र में कुछ नया करने की इच्छा रखने वाले उभरते हुए उद्यमियों को मनोरंजन, फैशन और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों के सामने अपने बिजनेस आइडिया (पिच) रखने का मौका मिलता है।
इस शो के पहले सीजन में अक्षय कुमार, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा और मलाइका अरोड़ा जैसे बड़े चेहरे सेलिब्रिटी पैनल का हिस्सा रहे थे, जिन्होंने नए फाउंडर्स को मेंटरशिप दी थी। अब दूसरे सीजन में इन्वेस्टमेंट पूल को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे देश के होनहार फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस को और बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है।
जीनत अमान भारतीय सिनेमा और फैशन की दुनिया में एक ऐसा नाम हैं, जिन्हें पीढ़ियों से स्टाइल आइकन माना जाता है। ऐसे में सेट पर उनकी एंट्री ने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि जीनत अमान किसी खास एपिसोड में special appearance के तौर पर नजर आएंगी या फिर वो शो में एक पूर्णकालिक मेंटर की भूमिका संभालेंगी। आधिकारिक पुष्टि के लिए फिलहाल दर्शकों को मेकर्स के ऐलान का इंतजार करना होगा।
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