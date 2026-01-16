16 जनवरी 2026,

मनोरंजन

‘धुरंधर’ ना ही ‘टॉक्सिक’, जानिए IMDb की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में किसने मारी बाजी?

IMDb's most anticipated films 2026: आईएमडीबी की 2026 की मोस्ट अवेटेड इंडियन फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है, और हैरानी की बात तो ये है कि इस लिस्ट में टॉप पर रणवीर की 'धुरंधर 2' या यश की 'टॉक्सिक' नहीं हैं, बल्कि बड़े बजट की फिल्म नंबर 1 की पोजीशन पर है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 16, 2026

IMDb's most anticipated films 2026

'धुरंधर' और 'बॉर्डर 2' के पोस्टर। (फोटो सोर्स: IMDb)

IMDb's Most Anticipated Films 2026: पिछले कुछ दिनों से 'धुरंधर' के बाद अब उसके सीक्वल 'धुरंधर 2' और यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक की चर्चा जोरों पर है और फैंस इनके रिलीज होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं, अब आईएमडीबी ने 2026 की मोस्ट अवेटेड इंडियन फिल्मों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट से पता चलता है कि देश की जनता और सिने प्रेमी आने वाली कौन सी फिल्मों को लेकर सबसे ज्यादा एक्ससाइटेड हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस सूची में पांच भारतीय भाषाओं की 20 आने वाली फिल्मों के नाम शामिल हैं। इन फिल्मों में बड़े बजट की बड़ी स्टारकास्ट वाली मूवीज के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाली फिल्में भी हैं। इस सभी फिल्मों ने सिने प्रेमियों के बीच काफी चर्चा बटोर रहीं हैं। मगर दिलचस्प बात ये है कि इस लिस्ट में 'धुरंधर 2', 'टॉक्सिक' और 'जन नायकन', 'मर्दानी 3' जैसी चर्चित फिल्मों के बावजूद, टॉप पर किसी और ही फिल्म ने कब्जा कर लिया है। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म।

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' ने शीर्ष स्थान हासिल किया।

IMDb की सबसे चर्चित फिल्मों ने एक है शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग'। इस फिल्म के साथ किंग खान दो साल से ज्यादा समय बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। बता दें कि सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने फैंस का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसमें शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना खान पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और जयदीप अहलावत जैसे सितारों से सजी यह फिल्म दर्शकों के एक्ससाइटमेंट को और भी बढ़ा रही है।

वहीं, दूसरे स्थान पर नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण पार्ट 1' है। जबकि तीसरे स्थान पर 'जन नायकन' है, जिसे थलपति विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है और हाल ही में सीबीएफसी सर्टिफिकेशन कॉन्ट्रोवर्सी के कारण फिल्म चर्चा में रही है।

बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों का दबदबा है

आपको बता दें कि इस लिस्ट के टॉप 10 फिल्मों में हिंदी और साउथ इंडियन फिल्मों के नाम शामिल हैं, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक अच्छा संकेत है। IMDb की इस सूची में बाहुबली एक्टर प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' चौथे नंबर पर है, जबकि उसके बाद यश की चर्चित फिल्म 'टॉक्सिक' का नाम आता है। वहीं, सलमान खान की इंडो-चाइना वॉर पर आधारित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' छठे नंबर पर है। हैरानी की बात ये है कि इस लिस्ट में सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' भी बाद में आती है।

इन फिल्मों के अलावा जासूसी थ्रिलर फिल्मों ने भी अपनी छाप छोड़ी है, जिनमें आलिया भट्ट की 'अल्फा' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' टॉप फिल्मों में शामिल हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में प्रदीप रंगनाथन की 'लव इंश्योरेंस कंपनी' का नाम भी है, जो एक तमिल साइंस-फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी है।

IMDb इंडिया की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, यह रैंकिंग बताती है कि दर्शक इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिवली क्या सर्च कर रहे हैं और किससे जुड़ रहे हैं। भाषा के अनुसार देखें तो इस लिस्ट में 10 हिंदी फिल्में, पांच तेलुगु फिल्में, तीन तमिल फिल्में, एक मलयालम फिल्म और एक कन्नड़ फिल्म शामिल हैं।

‘इक्कीस’ में धर्मेंद्र को कास्ट करें या नही? संकोच में थी टीम, लगा था अब उनका कोई महत्व नहीं रहा…
बॉलीवुड
Dharmendra should be cast in ikkis or not team was unsure said some felt he was no longer relevant

मनोरंजन

ढाई करोड़ की चमचमाती Tesla Cybertruck में दिखे संजय दत्त, Video इंटरनेट पर वायरल

sanjay dutt
बॉलीवुड

अस्पताल से सामने आया Video, राइज एंड फॉल फेम अरबाज पटेल की गर्लफ्रेंड की हालत देख सहमे फैंस

अरबाज पटेल की गर्लफ्रेंड
मनोरंजन

2 घंटे 19 मिनट तक थिएटर के तहलका मचाने के बाद, OTT पर खौफनाक सीरियल किलर की तलाश है जारी

kalamkaval movie
मनोरंजन

साई पल्लवी के साथ रोमांस करते दिखेगा फेमस एक्टर का बेटा, टीजर ने बढ़ाई हलचल

ek din teaser
बॉलीवुड

‘दृश्यम 3’ पर सस्पेंस खत्म, इस अभिनेत्री ने शुरू की शूटिंग, तस्वीरें देख फूले नहीं समाए फैंस

Ishita Dutta Confirms Drishyam 3 Shoot
बॉलीवुड
