‘धुरंधर’ ना ही ‘टॉक्सिक’, जानिए IMDb की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में किसने मारी बाजी?

IMDb's Most Anticipated Films 2026: पिछले कुछ दिनों से 'धुरंधर' के बाद अब उसके सीक्वल 'धुरंधर 2' और यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक की चर्चा जोरों पर है और फैंस इनके रिलीज होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं, अब आईएमडीबी ने 2026 की मोस्ट अवेटेड इंडियन फिल्मों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट से पता चलता है कि देश की जनता और सिने प्रेमी आने वाली कौन सी फिल्मों को लेकर सबसे ज्यादा एक्ससाइटेड हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस सूची में पांच भारतीय भाषाओं की 20 आने वाली फिल्मों के नाम शामिल हैं। इन फिल्मों में बड़े बजट की बड़ी स्टारकास्ट वाली मूवीज के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाली फिल्में भी हैं। इस सभी फिल्मों ने सिने प्रेमियों के बीच काफी चर्चा बटोर रहीं हैं। मगर दिलचस्प बात ये है कि इस लिस्ट में 'धुरंधर 2', 'टॉक्सिक' और 'जन नायकन', 'मर्दानी 3' जैसी चर्चित फिल्मों के बावजूद, टॉप पर किसी और ही फिल्म ने कब्जा कर लिया है। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म।