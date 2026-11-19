OTT Releases This Week : ओटीटी (OTT) प्रेमियों के लिए ये वीकेंड बेहद खास होने वाला है। 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video), JioHotstar और ZEE5 समेत कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी, साउथ और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की नई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक दे रही हैं। बता दें, कॉमेडी और ड्रामा से लेकर फैंटेसी और जबरदस्त सस्पेंस-थ्रिलर तक, इस हफ्ते दर्शकों के पास देखने के लिए कई दिलचस्प विकल्प मौजूद हैं।