ऑरी ने शगुन शर्मा से कहा- ‘35 की उम्र में तुम मेरी पत्नी बनोगी’, एक्ट्रेस बोलीं- ‘इंतजार नहीं कर सकती’

ऑरी और शगुन के इस इंस्टाग्राम एक्सचेंज ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर दोनों की यह बातचीत सिर्फ मजाक और दोस्ती तक सीमित है या इसके पीछे कोई और बात है। हालांकि, दोनों की ओर से इस बातचीत को लेकर किसी तरह की आधिकारिक घोषणा या शादी की पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल, सोशल मीडिया पर दोनों के कमेंट्स की चर्चा हो रही है और फैंस उनके इस मजेदार अंदाज को पसंद कर रहे हैं।