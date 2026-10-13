‘प्रहार’ की कहानी सुनकर प्रभावित हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत, उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर बनी फिल्म की तारीफ में कही ये बात

उज्ज्वल निकम की कहानी लेकर आ रही मैडॉक फिल्म्स (सोर्स: x-@ANI)
Maddock Films Ujjwal Nikam Story: RSS प्रमुख डॉ. मोहन भागवत फिल्म ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ की कहानी से प्रभावित हुए हैं। मैडॉक फिल्म्स के निर्माता दिनेश विजन और पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने उनसे मुलाकात कर फिल्म के पीछे की कहानी साझा की।
इसके बाद डॉ. भागवत ने उज्ज्वल निकम की जिंदगी के इस अहम अध्याय को बड़े पर्दे पर लाने की टीम की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा ये अच्छा तरीका है जनता तक सच्चाई पहुचाने की। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की मुख्य भूमिकाओं वाली ये फिल्म उज्ज्वल निकम के जीवन और उनके कानूनी सफर को पर्दे पर पेश करेगी। फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ एक बायोग्राफिकल कोर्टरूम ड्रामा है। इसकी कहानी 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में अजमल कसाब के खिलाफ चली कानूनी लड़ाई और इस दौरान उज्ज्वल निकम की भूमिका पर केंद्रित है।
फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है, जबकि इसका निर्माण दिनेश विजन की कंपनी मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले हुआ है। राजकुमार राव फिल्म में उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और आशीष विद्यार्थी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। डॉ. मोहन भागवत की तारीफ के बाद फिल्म को लेकर चर्चा बढ़ गई है। हालांकि, उनके बयान के सटीक शब्द सामने नहीं आए हैं, इसलिए उनकी ओर से कोई सीधा उद्धरण नहीं दिया जा रहा है।
राजकुमार राव हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘टोस्टर’ में सान्या मल्होत्रा के साथ नजर आए थे। ‘प्रहार’ के अलावा उनके पास ‘रफ्तार’, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक ‘दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी’ और ‘स्त्री’ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म जैसे प्रोजेक्ट भी हैं।
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