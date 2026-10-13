‘प्रहार’ की कहानी सुनकर प्रभावित हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत, उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर बनी फिल्म की तारीफ में कही ये बात

फिल्म का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है, जबकि इसका निर्माण दिनेश विजन की कंपनी मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले हुआ है। राजकुमार राव फिल्म में उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और आशीष विद्यार्थी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। डॉ. मोहन भागवत की तारीफ के बाद फिल्म को लेकर चर्चा बढ़ गई है। हालांकि, उनके बयान के सटीक शब्द सामने नहीं आए हैं, इसलिए उनकी ओर से कोई सीधा उद्धरण नहीं दिया जा रहा है।