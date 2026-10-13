Bigg Boss 20 Promo: बिग बॉस 20 के प्रोमो में मचा बवाल, राशन से लेकर नॉमिनेशन तक हर मुद्दे पर छिड़ी बहस

बिग बॉस 20 में नॉमिनेशन से पहले ही घमासान ( सोर्स: instagram-tellyreporter)
Bigg Boss 20 New Promo: ‘बिग बॉस 20’ के नए प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क के दौरान घरवालों के बीच जमकर बहस होती नजर आ रही है। कोई दूसरे कंटेस्टेंट को सेल्फिश कह रहा है, तो कोई गुस्से में उसे चुप रहने की हिदायत दे रहा है। प्रोमो में तीखी नोकझोंक के साथ राशन और आपसी दोस्ती को लेकर भी विवाद दिखाई देता है।
प्रोमो की शुरुआत नॉमिनेशन टास्क के ऐलान से होती है। इसके बाद घर में बहस का माहौल बन जाता है। एक कंटेस्टेंट दूसरे को सेल्फिश कहता है, तो जवाब में उसे नालायक तक कह दिया जाता है। इसी बीच किसी की बात पर आपत्ति जताते हुए कहा जाता है कि वह इस तरह बात नहीं कर सकता।
बहस बढ़ने पर कुछ कंटेस्टेंट एक-दूसरे को चुप रहने के लिए कहते हैं। प्रोमो में गुस्से में दी गई चेतावनी और तीखी जुबानी तकरार भी सुनाई देती है।
प्रोमो में राशन को लेकर भी विवाद देखने को मिलता है। एक कंटेस्टेंट कहता है कि उसे जो मिलेगा, वह वही खाएगा। वहीं, जीरो राशन की बात पर टीवी को लेकर तंज कसा जाता है। इस दौरान घरवालों के बीच बहस और बढ़ती नजर आती है।
एक कंटेस्टेंट ये भी कहता है कि उसे समझाने की जरूरत नहीं है और वह अपनी बात रखेगा। इससे साफ है कि नॉमिनेशन टास्क के दौरान घर में सिर्फ नामांकन ही नहीं, बल्कि आपसी मतभेद भी चर्चा में रहने वाले हैं।
प्रोमो के एक अन्य हिस्से में स्काउट के दोस्तों और उनके ग्रुप को लेकर बातचीत होती है। एक कंटेस्टेंट कहता है कि उसे स्काउट अच्छा लगता है, लेकिन उसका ग्रुप पसंद नहीं है। साथ ही, स्काउट के जरूरत से ज्यादा उत्साहित होने की बात भी कही जाती है।
बातचीत के दौरान ये भी चर्चा होती है कि किसी मुद्दे पर पहले ही आपत्ति जताई जानी चाहिए थी। अब देखना होगा कि नॉमिनेशन टास्क के दौरान घरवालों के बीच बढ़ी यह तकरार आगे क्या मोड़ लेती है और इसका असर घर के समीकरणों पर किस तरह पड़ता है।
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