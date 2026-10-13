Bigg Boss 20 Promo: बिग बॉस 20 के प्रोमो में मचा बवाल, राशन से लेकर नॉमिनेशन तक हर मुद्दे पर छिड़ी बहस

Bigg Boss 20 New Promo: ‘बिग बॉस 20’ के नए प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क के दौरान घरवालों के बीच जमकर बहस होती नजर आ रही है। कोई दूसरे कंटेस्टेंट को सेल्फिश कह रहा है, तो कोई गुस्से में उसे चुप रहने की हिदायत दे रहा है। प्रोमो में तीखी नोकझोंक के साथ राशन और आपसी दोस्ती को लेकर भी विवाद दिखाई देता है।