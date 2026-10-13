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Bigg Boss 20 Promo: बिग बॉस 20 के प्रोमो में मचा बवाल, राशन से लेकर नॉमिनेशन तक हर मुद्दे पर छिड़ी बहस

Bigg Boss 20 के नए प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क के दौरान घरवालों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। राशन और स्काउट के दोस्तों को लेकर भी उठे सवाल।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 13, 2026

Bigg Boss 20 promo

बिग बॉस 20 में नॉमिनेशन से पहले ही घमासान ( सोर्स: instagram-tellyreporter)

Bigg Boss 20 New Promo: ‘बिग बॉस 20’ के नए प्रोमो में नॉमिनेशन टास्क के दौरान घरवालों के बीच जमकर बहस होती नजर आ रही है। कोई दूसरे कंटेस्टेंट को सेल्फिश कह रहा है, तो कोई गुस्से में उसे चुप रहने की हिदायत दे रहा है। प्रोमो में तीखी नोकझोंक के साथ राशन और आपसी दोस्ती को लेकर भी विवाद दिखाई देता है।

नॉमिनेशन टास्क में एक-दूसरे पर बरसे कंटेस्टेंट

प्रोमो की शुरुआत नॉमिनेशन टास्क के ऐलान से होती है। इसके बाद घर में बहस का माहौल बन जाता है। एक कंटेस्टेंट दूसरे को सेल्फिश कहता है, तो जवाब में उसे नालायक तक कह दिया जाता है। इसी बीच किसी की बात पर आपत्ति जताते हुए कहा जाता है कि वह इस तरह बात नहीं कर सकता।

बहस बढ़ने पर कुछ कंटेस्टेंट एक-दूसरे को चुप रहने के लिए कहते हैं। प्रोमो में गुस्से में दी गई चेतावनी और तीखी जुबानी तकरार भी सुनाई देती है।

राशन और टीवी को लेकर भी हुई बहस

प्रोमो में राशन को लेकर भी विवाद देखने को मिलता है। एक कंटेस्टेंट कहता है कि उसे जो मिलेगा, वह वही खाएगा। वहीं, जीरो राशन की बात पर टीवी को लेकर तंज कसा जाता है। इस दौरान घरवालों के बीच बहस और बढ़ती नजर आती है।

एक कंटेस्टेंट ये भी कहता है कि उसे समझाने की जरूरत नहीं है और वह अपनी बात रखेगा। इससे साफ है कि नॉमिनेशन टास्क के दौरान घर में सिर्फ नामांकन ही नहीं, बल्कि आपसी मतभेद भी चर्चा में रहने वाले हैं।

स्काउट के दोस्तों को लेकर भी उठे सवाल

प्रोमो के एक अन्य हिस्से में स्काउट के दोस्तों और उनके ग्रुप को लेकर बातचीत होती है। एक कंटेस्टेंट कहता है कि उसे स्काउट अच्छा लगता है, लेकिन उसका ग्रुप पसंद नहीं है। साथ ही, स्काउट के जरूरत से ज्यादा उत्साहित होने की बात भी कही जाती है।

बातचीत के दौरान ये भी चर्चा होती है कि किसी मुद्दे पर पहले ही आपत्ति जताई जानी चाहिए थी। अब देखना होगा कि नॉमिनेशन टास्क के दौरान घरवालों के बीच बढ़ी यह तकरार आगे क्या मोड़ लेती है और इसका असर घर के समीकरणों पर किस तरह पड़ता है।

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Updated on:

13 Oct 2026 01:34 pm

Published on:

13 Oct 2026 01:28 pm

Hindi News / Entertainment / Bigg Boss 20 Promo: बिग बॉस 20 के प्रोमो में मचा बवाल, राशन से लेकर नॉमिनेशन तक हर मुद्दे पर छिड़ी बहस

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