रजनीकांत और ‘धर्मन’ के डायरेक्टर में अनबन? लीक तस्वीरों के बीच PR टीम ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच

रजनीकांत की ‘धर्मन’ के सेट से आई विवाद की खबर (सोर्स: Instaagram-rkfioffl)
Rajinikanth Rift Rumours Dharman: सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म ‘धर्मन’ को लेकर एक तरफ फैंस में जबरदस्त उत्साह है, वहीं फिल्म के सेट से जुड़ी एक अफवाह ने चर्चा बढ़ा दी। दावा किया गया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रजनीकांत और डायरेक्टर अश्वथ मारीमुथु के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब रजनीकांत की टीम ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। टीम के मुताबिक, एक्टर फिल्म के सेट पर काफी सहज और खुश हैं और शूटिंग भी तेजी से आगे बढ़ रही है।
'TOI’ के मुताबिक, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि ‘धर्मन’ के सेट पर रजनीकांत और अश्वथ मारीमुथु के बीच मतभेद चल रहे हैं और फिल्म का माहौल ठीक नहीं है। पोस्ट के सामने आने के बाद रजनीकांत और अश्वथ की जोड़ी को लेकर चर्चा तेज हो गई। हालांकि, रजनीकांत की PR टीम के एक सदस्य ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया।
टीम के सदस्य ने तमिल में सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि यह पूरी तरह गलत जानकारी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई दिनों की शूटिंग खुद देखी है और रजनीकांत, अश्वथ के काम करने के तरीके के साथ काफी सहज हैं। उनके मुताबिक, रजनीकांत सेट पर खुश हैं और फिल्म का काम अच्छे और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।
‘धर्मन’ की घोषणा से पहले ये प्रोजेक्ट लंबे समय तक चर्चा में रहा है। फिल्म को शुरुआत में ‘थलाइवर 173’ के नाम से जाना जा रहा था। खास बात यह है कि रजनीकांत की इस फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर दो नाम बदले गए, जिसके बाद आखिरकार अश्वथ मारीमुथु को इसकी जिम्मेदारी मिली।
नवंबर 2025 में ऐलान हुआ था कि सुंदर सी, कमल हासन के प्रोडक्शन में बनने वाली इस रजनीकांत स्टारर फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। हालांकि, कुछ ही दिनों बाद सुंदर सी ने ‘अनदेखी और अपरिहार्य परिस्थितियों’ का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसके बाद जनवरी 2026 में सिबी चक्रवर्ती के फिल्म डायरेक्ट करने की जानकारी सामने आई। कई महीनों तक चली अटकलों के बाद जून में फिल्म के टाइटल ‘धर्मन’ का ऐलान किया गया और अश्वथ मारीमुथु को डायरेक्टर के तौर पर पेश किया गया।
फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के दौरान रजनीकांत ने डायरेक्टर बदलने को लेकर भी स्थिति साफ की थी। उन्होंने बताया था कि सुंदर सी दूसरे कमिटमेंट्स के चलते फिल्म से अलग हुए, जबकि सिबी चक्रवर्ती की स्क्रिप्ट को शूट करने में ज्यादा समय और बड़े बजट की जरूरत थी।
इसके बाद अश्वथ मारीमुथु ने फिल्म की कमान संभाली। अश्वथ इससे पहले ‘ड्रैगन’ जैसी फिल्म का निर्देशन कर चुके हैं और अब रजनीकांत के साथ काम कर रहे हैं।
‘धर्मन’ में रजनीकांत के साथ सिमरन, राशि खन्ना और योगी बाबू भी नजर आएंगे। फिल्म जनवरी 2027 में रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई थीं, जिनमें राम पोथिनेनी और श्रीलीला भी शूटिंग करते नजर आए। हालांकि, दोनों की फिल्म में कास्टिंग को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
फिल्म के फर्स्ट लुक में रजनीकांत नीले रंग के स्क्रब पहने नजर आए थे। उनके हाथ में खून से सना स्केलपेल दिखाई दिया था, जिसके बाद फिल्म की कहानी और उनके किरदार को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई।
‘धर्मन’ के अलावा रजनीकांत इन दिनों अपनी एक और बड़ी फिल्म ‘जेलर 2’ को लेकर भी चर्चा में हैं। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
‘जेलर 2’ में राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना अपने पुराने किरदारों में वापसी कर रहे हैं। वहीं शिवा राजकुमार, मोहनलाल और जैकी श्रॉफ भी कैमियो भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की कास्ट में विद्या बालन, एसजे सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडू, अन्ना राजन और जतिन सरना भी शामिल हैं। रजनीकांत की ‘धर्मन’ के सेट से आई विवाद की खबर, सेट की खबरों पर टीम ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच
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