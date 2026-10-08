रजनीकांत और ‘धर्मन’ के डायरेक्टर में अनबन? लीक तस्वीरों के बीच PR टीम ने तोड़ी चुप्पी, बताया पूरा सच

Rajinikanth Rift Rumours Dharman: सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म ‘धर्मन’ को लेकर एक तरफ फैंस में जबरदस्त उत्साह है, वहीं फिल्म के सेट से जुड़ी एक अफवाह ने चर्चा बढ़ा दी। दावा किया गया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रजनीकांत और डायरेक्टर अश्वथ मारीमुथु के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब रजनीकांत की टीम ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। टीम के मुताबिक, एक्टर फिल्म के सेट पर काफी सहज और खुश हैं और शूटिंग भी तेजी से आगे बढ़ रही है।