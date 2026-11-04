‘मुझे लगा रावण हीरो है’, विदेशी पॉडकास्ट होस्ट की बात पर साई पल्लवी ने दिया ऐसा जवाब

Ramayana Movie: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। इसी बीच एक विदेशी पॉडकास्ट पर फिल्म को लेकर हुई बातचीत चर्चा में आ गई है। दरअसल, पॉडकास्ट होस्ट ने यश को देखकर कहा कि उन्हें शुरुआत में लगा था कि रावण ही फिल्म का हीरो है। इस पर साई पल्लवी ने ऐसा जवाब दिया कि फिल्म की कहानी के पीछे की सोच भी सामने आ गई।