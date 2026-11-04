राधिका आप्टे के ‘फिल्म में मामा से शादी’ वाले बयान पर प्रोड्यूसर SKN ने कसा तंज?, बोले- ‘पहले पहचान बनाई, अब सालों बाद पछतावा’

हालांकि उन्होंने फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बताए विवरण से सोशल मीडिया पर कई लोगों को लगा कि वह बोयापति श्रीनू की 2014 की फिल्म 'लीजेंड' की बात कर रही हैं, जिसमें उन्होंने नंदमुरी बालकृष्ण के साथ काम किया था। अभिनेत्री ने फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर अपनी असहजता जताई और उन्होंने ये भी बताया, “मैंने एक तेलुगू फिल्म की थी, जिसमें मुझे अपने मामा से शादी करनी थी। उन्होंने कहा कि यह सबसे ज्यादा मुश्किल रोल था। मुझे इसके बारे में हर चीज से नफरत हो गई थी।”