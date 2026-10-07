रानी मुखर्जी ने खोला आदित्य चोपड़ा के रोमांटिक फिल्मों का राज, ‘सैयारा’ से जुड़ा खास कनेक्शन, बोलीं- आदित्य को लव स्टोरीज बनाने का जुनून है

अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर ‘सैयारा’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म ने दुनियाभर में 577 करोड़ रुपये की कमाई की और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बताया गया है। रानी का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब ‘सैयारा’ की सफलता के बाद फिल्म की कहानी, कलाकारों और इसके पीछे की टीम को लेकर चर्चा होती रहती है।