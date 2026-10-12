सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर किया डेब्यू, पहली पोस्ट में दिखाई पटौदी लाइब्रेरी की झलक, कैप्शन पढ़कर फैंस बोले- ‘असली वाला है ये’

Saif Ali Khan First Post: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को लेकर चर्चा में हैं। लंबे समय तक सोशल मीडिया से दूर रहने के बाद एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपना वेरिफाइड अकाउंट बनाया है। खास बात यह है कि सैफ फिलहाल सिर्फ अपनी पत्नी करीना कपूर खान को फॉलो कर रहे हैं। वहीं, उनकी पहली पोस्ट भी किसी फिल्म या परिवार के बारे में नहीं, बल्कि ‘पटौदी लाइब्रेरी’ को लेकर है।