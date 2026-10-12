‘पासपोर्ट से कुछ साबित नहीं होता, धुरंधर के टिकट दिखाओ’, ध्रुव राठी पर जाकिर खान का तंज वायरल

ध्रुव राठी की पासपोर्ट रील पर जाकिर खान ने किया मजेदार कमेंट (सोर्स: instgram-dhruvrathee/IMDb)
Dhruv Rathee Passport Reel Controversy: कॉमेडियन जाकिर खान ने ध्रुव राठी की पासपोर्ट से जुड़ी रील पर ऐसा कमेंट किया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। जाकिर ने ध्रुव की पोस्ट पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए उनसे फिल्म 'धुरंधर' के टिकट दिखाने की मांग की। उनका यह कमेंट सामने आने के बाद यूजर्स का ध्यान पासपोर्ट वाली रील से हटकर फिल्म के इस अनोखे जिक्र पर चला गया।
ध्रुव राठी की पासपोर्ट से जुड़ी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जाकिर खान ने लिखा, "पासपोर्ट से कुछ साबित नहीं होता। हमें अपनी धुरंधर मूवी के टिकट दिखाओ।" उनका यह कमेंट मजाकिया अंदाज में किया गया तंज है, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट के बजाय फिल्म 'धुरंधर' के टिकट दिखाने की बात कही।
जाकिर खान के कमेंट की खास बात यह है कि उन्होंने पासपोर्ट से जुड़ी चर्चा के बीच अचानक 'धुरंधर' फिल्म का जिक्र कर दिया। उनके इस मजाकिया अंदाज ने ऑनलाइन बातचीत को नया मोड़ दे दिया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में ध्रुव राठी की ओर से इस कमेंट पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
बता दें, इससे पहले ध्रुव राठी ने भारतीय पासपोर्ट दिखाकर अपनी नागरिकता को लेकर चल रही चर्चाओं पर सफाई दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारतीय नागरिक हैं और हमेशा रहेंगे। ध्रुव ने विदेशी पासपोर्ट रखने के दावों को गलत बताया और आरोप लगाया कि इन्हीं दावों के आधार पर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है।
अपने साथ हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए ध्रुव राठी ने बताया कि 10 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे वह अपने घर में सो रहे थे। उनके मुताबिक, जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कई लोग मौजूद थे। ध्रुव का आरोप है कि करीब 20 लोग घर में दाखिल हुए और सीधे उनके बेडरूम तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समझने या प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला और उन्हें घर से घसीटकर बाहर ले जाया गया। इसके साथ ही, ध्रुव राठी ने कहा कि वो देश से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने अपने वीडियो का अंत ‘जय हिंद’ और ‘वंदे मातरम’ के नारों के साथ किया। वहीं, जाकिर खान के कमेंट के बाद ध्रुव की पासपोर्ट रील और ‘धुरंधर’ के टिकट दिखाने वाले उनके तंज को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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