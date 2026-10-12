फैजल शेख की शादी पर राखी सावंत ने दिया मजेदार बयान, बोलीं- जन्नत को कोई और फैजू मिल जाएगा

पैपराजी से बातचीत के दौरान राखी सावंत ने पूछा, 'फैजू की शादी हो गई?' इसके बाद उन्होंने जन्नत जुबैर का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि फैजू की शादी जन्नत के साथ होने वाली है। जब पैपराजी ने उन्हें बताया कि फैजू ने तान्या से शादी कर ली है, तो राखी ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'चलो जन्नत तो जन्नत में जाएगी।' इसके बाद उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, 'जन्नत को और फैजू मिल जाएगा दूसरा।' राखी का यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।