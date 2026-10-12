‘उन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की’, अनुराग डोभाल पर मारपीट के आरोपों के बीच पत्नी रितिका ने लगाई इंसाफ की गुहार

खबरों के मुताबिक, 5 अक्टूबर 2026 को देहरादून में अनुराग और उनकी पत्नी रितिका के भाई राज के बीच विवाद हिंसक हो गया। राज की शिकायत के अनुसार, हरिद्वार बाईपास रोड पर येलो हिल्स कैफे के पास बहस बढ़ गई, जिसके बाद अनुराग और उनके साथियों ने कथित तौर पर लोहे की चीज से उन पर हमला किया और उनके सिर, छाती और चेहरे पर चोट पहुंचाई।