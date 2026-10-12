‘उन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की’, अनुराग डोभाल पर मारपीट के आरोपों के बीच पत्नी रितिका ने लगाई इंसाफ की गुहार

अनुराग डोभाल और रितिका चौहान की फोटो। (फोटो सोर्स: @anurag_dobhal and @ritika_dobhal_)
Anurag Dobhal and Ritika Chauhan Controversy: सोशल मीडिया पर अनुराग डोभाल (UK07 राइडर) की पत्नी रितिका चौहान ने भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड पुलिस और SSP देहरादून से कार्रवाई की अपील की है। यह अपील उनके पति और उनके भाई, राज सिंह चौहान के बीच हाल ही में हुई झड़प के बाद की गई है। .
अपनी फोन गैलरी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए रितिका ने लिखा, "पुलिस ने हिरासत में लिया है। हर जगह से हर वीडियो…" उन्होंने अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए कहा, "मुझे उत्तराखंड पुलिस और SSP देहरादून पर पूरा भरोसा है। मैं अपने, अपने परिवार और दोस्तों के लिए न्याय चाहती हूं।"
रितिका ने आगे कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में किसी और के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी अनुराग या उनकी टीम से कोई बातचीत नहीं की।
उन्होंने आरोप लगाया, "उन्होंने मुझे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बर्बाद करने की कोशिश की।" रितिका ने यह भी दावा किया कि अनुराग के दोस्त भी इन कथित कामों में उनका साथ देने के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। अपने खिलाफ झूठे आरोप लगाने वालों को चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा, "कानूनी तौर पर सभी नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहें।"
बाद में रितिका ने अनुराग के YouTube चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और कहा कि वह जल्द ही अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देंगी। उन्होंने एक फैन पेज का स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया और आरोप लगाया कि इसमें शामिल लोगों को साइबर क्राइम सेल के सामने झूठे आरोपों पर सफाई देनी होगी।
खबरों के मुताबिक, 5 अक्टूबर 2026 को देहरादून में अनुराग और उनकी पत्नी रितिका के भाई राज के बीच विवाद हिंसक हो गया। राज की शिकायत के अनुसार, हरिद्वार बाईपास रोड पर येलो हिल्स कैफे के पास बहस बढ़ गई, जिसके बाद अनुराग और उनके साथियों ने कथित तौर पर लोहे की चीज से उन पर हमला किया और उनके सिर, छाती और चेहरे पर चोट पहुंचाई।
राज ने उन पर धमकी देने और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। इस घटना के बाद अनुराग और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और नेहरू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया जिसकी जांच चल रही है।
वहीं, अनुराग ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि पहले उन पर और उनके साथियों पर हमला किया गया था। इसके बाद रितिका ने अपने भाई का समर्थन किया और अनुराग पर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया।
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