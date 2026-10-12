Rise And Fall 2 छोड़कर जा रहे तेज प्रताप यादव, बोले- ‘कुछ मजबूरियां हैं, जाना पड़ेगा’, शहजाद से लेकर स्वरा भास्कर तक का किया जिक्र

Tej Pratap Yadav Rise And Fall 2: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ से तेज प्रताप यादव के बाहर होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबित कोर्ट केस से जुड़े बार-बार नोटिस मिलने के कारण उन्हें शो छोड़ना पड़ा। शो में करीब दो हफ्ते बिताने के बाद तेज प्रताप ने अपने सफर को याद किया और साथी कंटेस्टेंट्स के साथ बने रिश्तों का जिक्र किया।