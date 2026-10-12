Rise And Fall 2 छोड़कर जा रहे तेज प्रताप यादव, बोले- ‘कुछ मजबूरियां हैं, जाना पड़ेगा’, शहजाद से लेकर स्वरा भास्कर तक का किया जिक्र

तेज प्रताप यादव के शो छोड़ने की खबर से चर्चा तेज (सोर्स: instagram- reality_flicks_)
Tej Pratap Yadav Rise And Fall 2: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ से तेज प्रताप यादव के बाहर होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबित कोर्ट केस से जुड़े बार-बार नोटिस मिलने के कारण उन्हें शो छोड़ना पड़ा। शो में करीब दो हफ्ते बिताने के बाद तेज प्रताप ने अपने सफर को याद किया और साथी कंटेस्टेंट्स के साथ बने रिश्तों का जिक्र किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने सफर के बारे में बात करते हुए कहा कि कुछ मजबूरियों के कारण उन्हें जाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शो में आने का एक मकसद नए दोस्त बनाना भी था और उन्हें वहां पक्ष-विपक्ष के लोगों से प्यार मिला।
तेज प्रताप ने कहा कि शो में बिताए दो हफ्तों के दौरान उनकी कई लोगों से अच्छी दोस्ती हुई। उन्होंने स्वरा भास्कर को अपनी बहन बताया और उनका आशीर्वाद लेने की बात कही। वहीं, शहजाद के बारे में उन्होंने कहा कि वह शुरुआत से उनके साथ भाई की तरह रहे। तेज प्रताप ने इरीना के साथ भी अच्छी दोस्ती होने का जिक्र किया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, तेज प्रताप यादव को लंबित कोर्ट केस से जुड़े बार-बार नोटिस मिल रहे थे। इसी वजह से उन्हें ‘राइज एंड फॉल 2’ से बाहर होना पड़ा। हालांकि, इस मामले में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनके शो छोड़ने की सटीक कानूनी प्रक्रिया की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती।
शो में तेज प्रताप ने पहले अल्टीमेट रूलर बनकर भी सुर्खियां बटोरी थीं। इसके अलावा, होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने उनके माता-पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से वीडियो कॉल पर बात कराई थी। इस दौरान तेज प्रताप भावुक हो गए थे।
शो के पिछले एपिसोड में तेज प्रताप यादव शहजाद की टांग खींचते नजर आए थे। उन्होंने मजाक में ‘लड़की के चक्कर में’ वाली टिप्पणी की, जिस पर दर्शकों का ध्यान गया। सोशल मीडिया पर भी दोनों की नोकझोंक को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।
वहीं, शो में स्वरा भास्कर को लेकर तेज प्रताप और मनीष कश्यप की टिप्पणियों की भी चर्चा रही। अब तेज प्रताप के शो से बाहर होने की खबर के बीच उनके दो हफ्ते के सफर और कंटेस्टेंट्स के साथ उनके रिश्ते एक बार फिर चर्चा में हैं।
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