12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘सेविंग प्राइवेट ज्ञान’, SIR विवाद के बीच विजय वर्मा ने CEC ज्ञानेश कुमार को बताया ‘नेशनल हीरो’, पोस्ट देख यूजर्स को आया गुस्सा

Vijay Varma Instagram Post: विजय वर्मा ने CEC ज्ञानेश कुमार की तस्वीर के साथ ‘सेविंग प्राइवेट ज्ञान’ पोस्ट शेयर कर तंज कसा। SIR विवाद और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत के बीच पोस्ट चर्चा में है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 12, 2026

Vijay Varma Instagram Post

SIR विवाद के बीच विजय वर्मा का पोस्ट वायरल (सोर्स: x-@Quantum_143/instagram-VijayVarma)

Vijay Varma Viral Post: एक्टर विजय वर्मा अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की तस्वीर को हॉलीवुड फिल्म ‘सेविंग प्राइवेट रायन’ से जोड़ते हुए ‘सेविंग प्राइवेट ज्ञान’ का नाम दिया। साथ ही, उन्होंने ज्ञानेश कुमार को ‘नेशनल हीरो’ बताते हुए तंज कसा। उनका ये पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

विजय वर्मा ने ‘सेविंग प्राइवेट ज्ञान’ पोस्ट में क्या लिखा?

विजय वर्मा ने इंस्टाग्राम पर ज्ञानेश कुमार की एक तस्वीर साझा की, जिस पर ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का चेहरा’ लिखा था। इसके साथ ‘सेविंग प्राइवेट ज्ञान’ टैगलाइन भी थी, जो टॉम हैंक्स की हॉलीवुड वॉर फिल्म ‘सेविंग प्राइवेट रायन’ के शीर्षक पर आधारित थी।

एक्टर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “हमारे नेशनल हीरो को बचाने के लिए ताकतों को एक साथ आते देखकर खुशी हुई। किसी भी कीमत पर उनकी रक्षा करें।” विजय की इस पोस्ट को ज्ञानेश कुमार के समर्थन और उनके बचाव को लेकर तंज के तौर पर देखा जा रहा है।

SIR को लेकर क्यों हो रहा है विरोध?

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), विपक्षी दलों और दूसरे समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

आलोचकों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, जिससे उनके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। वहीं, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राजनीतिक भेदभाव के आरोपों से इनकार किया है।

दिल्ली में 2,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में

वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर विरोध के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी। 10 अक्टूबर को पुलिस ने 2,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था। बाद में एक अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विजय वर्मा की ‘सेविंग प्राइवेट ज्ञान’ पोस्ट सामने आई है, जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR विवाद को लेकर चल रही चर्चा में एक्टर को भी सुर्खियों में ला दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Oct 2026 02:04 pm

Published on:

12 Oct 2026 02:03 pm

Hindi News / Entertainment / ‘सेविंग प्राइवेट ज्ञान’, SIR विवाद के बीच विजय वर्मा ने CEC ज्ञानेश कुमार को बताया ‘नेशनल हीरो’, पोस्ट देख यूजर्स को आया गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Delhi Protest: महिलाएं आंदोलन के बीच कैसे कर सकती हैं अपनी सुरक्षा? दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने सिखाए 4 मूव्स

Khushboo Patani Share self defence video for girls during delhi protest jantar mantar
बॉलीवुड

कौन थीं मधू कांबीकर? 73 साल की उम्र में हुआ निधन, नाना पाटेकर के बाद अब महाराष्ट्र सीएम ने इस एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि

Madhu Kambikar Passed Away
मनोरंजन

रजनीकांत की ‘Jailer 2’ हिंदी में नहीं होगी रिलीज, मेकर्स ने OTT को लेकर लिया बड़ा फैसला

Jailer 2 Hindi Release
टॉलीवुड

राजकुमार राव की ‘प्रहार’ का गाना ‘मुंबई सपनों का समंदर’ हुआ रिलीज, सुनिधि चौहान ने पहली बार किया रैप

Rajkummar rao film Prahaar song Mumbai Sapno Ka Samandar out based on ajmal kasab case
बॉलीवुड

गौरव खन्ना के ‘राम’ अवतार की रणबीर कपूर से हुई तुलना, फैंस ने ‘अनुपमा’ एक्टर को बताया बेहतर

Gaurav Khanna As Ram
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.