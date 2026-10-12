‘सेविंग प्राइवेट ज्ञान’, SIR विवाद के बीच विजय वर्मा ने CEC ज्ञानेश कुमार को बताया ‘नेशनल हीरो’, पोस्ट देख यूजर्स को आया गुस्सा

Vijay Varma Viral Post: एक्टर विजय वर्मा अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की तस्वीर को हॉलीवुड फिल्म ‘सेविंग प्राइवेट रायन’ से जोड़ते हुए ‘सेविंग प्राइवेट ज्ञान’ का नाम दिया। साथ ही, उन्होंने ज्ञानेश कुमार को ‘नेशनल हीरो’ बताते हुए तंज कसा। उनका ये पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।