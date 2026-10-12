‘राजनीति में नौकरी पाने की बेताबी’, तनीषा मुखर्जी के बयान पर यूजर्स ने कसा तंज, बोले- ‘जा पहली फ्लाइट पकड़के’

Tanisha Mukherjee Reactions: दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। सरकार का समर्थन करने वालों को ‘अंधभक्त’ कहे जाने पर सवाल उठाते हुए तनीषा ने उन लोगों की आलोचना की, जिन्हें वह भारत के बजाय लंदन और अमेरिका जैसे देशों का समर्थन करते हुए देखती हैं। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ यूजर्स ने एक्ट्रेस की तारीफ की, तो कई लोगों ने उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त बताते हुए निशाना साधा।