याचिका में कहा गया है कि सेलिब्रिटीज के जरिए ऐसे प्रचार युवाओं को लत की ओर धकेल सकते हैं, जिससे मुंह के कैंसर का खतरा रहता है। गजेंद्र ने जोधपुर जिला उपभोक्ता आयोग-II में जमा सलमान की ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ पर किए गए हस्ताक्षरों की सत्यता पर भी सवाल उठाए और व्यक्तिगत पेशी के साथ फोरेंसिक जांच की मांग की थी, जिसे जिला आयोग ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने राज्य आयोग में रिवीजन याचिका दायर की, जिस पर राज्य आयोग ने जिला अदालत को रिवीजन याचिका के निपटारे तक फैसला न सुनाने को कहा है।