हिंसा से लेकर सिंगल मदर्स तक, सामंथा रूथ प्रभु ने महिलाओं के प्रति दोहरे रवैये को लेकर समाज की सोच पर साधा निशाना

सामंथा का यह मैसेज महिलाओं से जुड़ी उन सामाजिक अपेक्षाओं पर सवाल उठाता है, जिनमें परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार लोगों के बजाय महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। उनका कहना है कि बदलाव तभी संभव है, जब समाज उन लोगों को दोष देना बंद करे जिन्हें समर्थन की जरूरत है और गलत काम करने वालों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराए। सामंथा के इस पोस्ट ने एक बार फिर महिलाओं को लेकर समाज की सोच और जवाबदेही के दोहरे मापदंड पर चर्चा छेड़ दी है।