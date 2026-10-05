5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

हिंसा से लेकर सिंगल मदर्स तक, सामंथा रूथ प्रभु ने महिलाओं के प्रति दोहरे रवैये को लेकर समाज की सोच पर साधा निशाना

Samantha Social Media Post: सामंथा रूथ प्रभु ने समाज के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने सिंगल मदर्स और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को लेकर होने वाले जजमेंट पर बात की।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 05, 2026

Samantha Ruth Prabhu

सामंथा ने समाज के दोहरे रवैये पर उठाए सवाल (सोर्स: instagram-SamanthaRuthPrabhu/IMDb)

Samantha Women Statement: एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने समाज में महिलाओं को लेकर मौजूद दोहरे रवैये पर सवाल उठाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामंथा ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि कई मामलों में समाज उन महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा कर देता है, जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, जबकि उनके साथ होने वाली परिस्थितियों या व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल नहीं किए जाते।

सामंथा ने अपने मैसेज में सेक्स वर्कर्स, सिंगल मदर्स और हिंसा की पीड़ित महिलाओं से जुड़े सामाजिक रवैये का जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि वर्कर्स को जज किया जाता है, लेकिन उनके क्लाइंट्स को उसी तरह सवालों के घेरे में क्यों नहीं लाया जाता?

‘सिंगल मदर्स को जज करते हैं, अनुपस्थित पिता से सवाल क्यों नहीं?’

सामंथा ने सिंगल मदर्स को लेकर समाज की सोच पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सिंगल मदर्स को अक्सर सामाजिक आलोचना और जजमेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन बच्चों की जिंदगी से अनुपस्थित रहने वाले पिताओं को उतनी ही गंभीरता से सवालों के घेरे में नहीं लाया जाता। उनके इस संदेश का सवाल यही है कि जिम्मेदारी और शर्म का बोझ अक्सर महिलाओं पर ही क्यों डाल दिया जाता है?

हिंसा के मामलों में पीड़ित से ही सवाल क्यों?

सामंथा ने सेक्सुअल हिंसा की पीड़ित महिलाओं को लेकर समाज के रवैये पर भी बात की। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ऐसे मामलों में कई बार पीड़ित से ही सवाल किए जाते हैं, जबकि नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति की जवाबदेही पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता।

उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें कई बार जज किया जाता है या चुप कराने की कोशिश होती है। वहीं, सच छिपाने की कोशिश करने वाले लोग जवाबदेही से बच सकते हैं।

महिलाओं से जुड़ी सोच पर सामंथा का सवाल

सामंथा का यह मैसेज महिलाओं से जुड़ी उन सामाजिक अपेक्षाओं पर सवाल उठाता है, जिनमें परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार लोगों के बजाय महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। उनका कहना है कि बदलाव तभी संभव है, जब समाज उन लोगों को दोष देना बंद करे जिन्हें समर्थन की जरूरत है और गलत काम करने वालों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराए। सामंथा के इस पोस्ट ने एक बार फिर महिलाओं को लेकर समाज की सोच और जवाबदेही के दोहरे मापदंड पर चर्चा छेड़ दी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Oct 2026 12:58 pm

Published on:

05 Oct 2026 12:50 pm

Hindi News / Entertainment / हिंसा से लेकर सिंगल मदर्स तक, सामंथा रूथ प्रभु ने महिलाओं के प्रति दोहरे रवैये को लेकर समाज की सोच पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘ये बहुत चीप और गंदा था’, गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला के तलाक पर मजाक कॉमेडियन हर्ष गुजराल को पड़ा भारी, लोगों ने लगाई क्लास

Gaurav Khanna Divorce
TV न्यूज

“दुखी न हों फैंस, हमने कर दिखाया!”, इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट होने पर बोले ‘KKK15’ विनर अविनाश मिश्रा

Avinash Mishra clarification on Delete Khatron Ke Khiladi winner Post
TV न्यूज

दिशा पटानी ने टाइगर श्रॉफ को किया अनफॉलो, लेकिन एक्टर अब भी कर रहे हैं फॉलो? फिर चर्चा में आया पुराना रिश्ता

Disha Patani Instagram
मनोरंजन

‘मैं अब थक चुका हूं’, पर्दे पर सबसे बड़े रेड फ्लैग कहलाने से परेशान हुए विजय वर्मा, बोले- कुछ अलग करना है

Vijay Varma On lust Stories 3
बॉलीवुड

ऋचा चड्ढा ने डिकोड की ‘हनुमान अंश’ की ब्लॉकबस्टर सफलता! बोलीं- 2026 कंटेंट सिनेमा का लैंडमार्क साल नहीं

richa chadha on hanuman ansh
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.