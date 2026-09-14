समय रैना के शो में सिद्धांत शेट्टी बने रवि किशन, गोरखपुर पर बोली ऐसी बात कि वायरल हो गया VIDEO

India Got Latent Latest Episode 2: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसमें सिद्धांत शेट्टी हूबहू रवि किशन के अंदाज में गोरखपुर के बदलते माहौल पर मजेदार तरीके से बात करते नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने गोरखपुर की तुलना स्पेन से की और ऋतिक रोशन का जिक्र करते हुए ऐसी बात कह दी, जिस पर यूजर्स भी मजेदार कमेंट करने लगे। एक यूजर ने तो सिद्धांत के अंदाज की तारीफ करते हुए लिखा कि वह 'असली रवि किशन से ज्यादा रवि किशन' लग रहे हैं।