‘कांटे’ के डायरेक्टर संजय गुप्ता के जाने से भावुक हुआ बॉलीवुड, इन फिल्मी सितारों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

Filmmaker Sanjay Gupta Death: बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है। फेमस फिल्ममेकर संजय गुप्ता का 57 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके अचानक दुनिया छोड़ने की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। 'कांटे', 'आतिश', 'शूटआउट एट लोखंडवाला' और 'काबिल' जैसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले संजय गुप्ता को उनके चाहने वाले याद कर रहे हैं। फिल्ममेकर के निधन पर KRK यानी कमाल आर खान संग इन सितारों ने भी इमोशनल पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।