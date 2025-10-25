Satish Shah Last Post: ‘आप हमेशा मेरे आस-पास ही रहते हैं’, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सतीश शाह का आखिरी पोस्ट

Satish Shah Last Post: 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे', 'जाने भी दो यारों', 'मैं हूं न' जैसे फिल्मों और 'ये जो जिंदगी है' और 'सारा भाई वर्सेज साराभाई' जैसे टीवी सीरियल्स से अपनी अभिनय से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने वाले अभिनेता सतीश शाह ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। वो किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। इस दुखद खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।