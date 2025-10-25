Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Satish Shah Last Post: ‘आप हमेशा मेरे आस-पास ही रहते हैं’, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सतीश शाह का आखिरी पोस्ट

Satish Shah Last Post: 'सारा भाई वर्सेज साराभाई' टीवी सीरियल्स से अपनी घर घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता सतीश शाह ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच एक्टर का आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 25, 2025

Satish Shah Last Post

अपनी आखिरी पोस्ट में शम्मी कपूर को याद किया सतीश शाह ने। (फोटो सोर्स: @sats45)

Satish Shah Last Post: 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे', 'जाने भी दो यारों', 'मैं हूं न' जैसे फिल्मों और 'ये जो जिंदगी है' और 'सारा भाई वर्सेज साराभाई' जैसे टीवी सीरियल्स से अपनी अभिनय से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने वाले अभिनेता सतीश शाह ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। वो किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। इस दुखद खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

जहां, लोग उनको सोशल मीडिया पर उनके लिए दुःख भरे सन्देश दे पोस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सतीश शाह का एक पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। बता दें कि एक्टर ने ये पोस्ट मौत से एक दिन पहले ही किया था।

सतीश शाह की आखिरी पोस्ट (Satish Shah Last Post)

सतीश शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (पहले ट्विटर) के अपने अकाउंट पर दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर को याद करते हुए उनको जन्मदिन की शुभकामनायें दीं। पोस्ट में उन्होंने एक फोटो शेयर की, जिसमें उनके साथ गोविंदा, गजराज राव और शम्मी कपूर नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

“जन्मदिन मुबारक हो प्यारे शम्मी जी। आप हमेशा मेरे आस-पास ही रहते हैं।"

दिवंगत अभिनेता का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर उनके फैंस और फिल्मी जगत के साथ कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और फैन्स ने सतीश शाह के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हास्य को अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सतीश शाह ककी एक्टिंग में सहजता और गहराई थी, जो उनके हर किरदार को जीवंत कर देती थी।

थियेटर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सतीश शाह ने टीवी और फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पंकज धीर और असरानी के निधन के बाद अब सतीश शाह के मृत्यु के चलते भारतीय सिनेमा ने एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली कलाकार खो दिया है।

ये भी पढ़ें

मैं 19 साल की और वो बूढ़ा प्रोड्यूसर… 5 स्टार होटल में बुलाया- फेमस इंफ्लुएंसर का छलका दर्द, किया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
Actress Dolly Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

25 Oct 2025 06:49 pm

Hindi News / Entertainment / Satish Shah Last Post: ‘आप हमेशा मेरे आस-पास ही रहते हैं’, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सतीश शाह का आखिरी पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सैयारा’-’आशिकी’-’हाफ गर्लफ्रेंड’ का उतर जाएगा भूत! जब देखेंगे ‘द गर्लफ्रेंड’ का दमदार ट्रेलर

The Girlfriend Trailer Out
बॉलीवुड

मरने के बाद भी सतीश शाह की वो बात आजतक नहीं जान पाए लोग, डॉक्टर ने कहा था- थोड़ी देर और कर देते तो…

Veteran actor Satish Shah Kissa
बॉलीवुड

Satish Shah Death: नहीं रहे साराभाई वर्सेस साराभाई फेम सतीश शाह, 74 में किडनी फेल से निधन

Satish Shah Dies at 74
बॉलीवुड

लखनऊ की सुपरमॉडल की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री, इमरान हाशमी संग इस फिल्म में बिखेरेंगी जलवा

Supermodel Vartika Singh's Bollywood Debut
बॉलीवुड

मैं 19 साल की और वो बूढ़ा प्रोड्यूसर… 5 स्टार होटल में बुलाया- फेमस इंफ्लुएंसर का छलका दर्द, किया बड़ा खुलासा

Actress Dolly Singh
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.