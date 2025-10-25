Satish Shah Last Post: ‘आप हमेशा मेरे आस-पास ही रहते हैं’, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सतीश शाह का आखिरी पोस्ट

अपनी आखिरी पोस्ट में शम्मी कपूर को याद किया सतीश शाह ने। (फोटो सोर्स: @sats45)
Satish Shah Last Post: 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे', 'जाने भी दो यारों', 'मैं हूं न' जैसे फिल्मों और 'ये जो जिंदगी है' और 'सारा भाई वर्सेज साराभाई' जैसे टीवी सीरियल्स से अपनी अभिनय से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने वाले अभिनेता सतीश शाह ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। वो किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। इस दुखद खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
जहां, लोग उनको सोशल मीडिया पर उनके लिए दुःख भरे सन्देश दे पोस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सतीश शाह का एक पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। बता दें कि एक्टर ने ये पोस्ट मौत से एक दिन पहले ही किया था।
सतीश शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (पहले ट्विटर) के अपने अकाउंट पर दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर को याद करते हुए उनको जन्मदिन की शुभकामनायें दीं। पोस्ट में उन्होंने एक फोटो शेयर की, जिसमें उनके साथ गोविंदा, गजराज राव और शम्मी कपूर नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,
“जन्मदिन मुबारक हो प्यारे शम्मी जी। आप हमेशा मेरे आस-पास ही रहते हैं।"
दिवंगत अभिनेता का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर उनके फैंस और फिल्मी जगत के साथ कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और फैन्स ने सतीश शाह के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हास्य को अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सतीश शाह ककी एक्टिंग में सहजता और गहराई थी, जो उनके हर किरदार को जीवंत कर देती थी।
थियेटर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सतीश शाह ने टीवी और फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पंकज धीर और असरानी के निधन के बाद अब सतीश शाह के मृत्यु के चलते भारतीय सिनेमा ने एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली कलाकार खो दिया है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग