जैसा की हमने पहले भी आपको बताया कि 2026 के Science of Scare अध्ययन में दुनिया की सबसे डरावनी हॉरर फिल्मों को परखने के लिए 250 लोगों पर एक खास टेस्ट किया गया। इस दौरान सभी कंटेस्टेंट को हार्ट रेट मॉनिटर लगाकर फिल्में दिखाई गईं, ताकि डर के कारण उनकी धड़कनों में होने वाले बदलाव को मापा जा सके और इस टेस्ट में 'Sinister' ने सबसे ज्यादा डर पैदा किया।