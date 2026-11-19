Somi Khan Adil Khan Separation Rumors: टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी चर्चित जोड़ी सोमी खान और आदिल खान दुर्रानी ने अपनी शादी को लेकर चल रही अलग होने की अफवाहों पर आखिरकार सफाई दे दी है। सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट के बाद दोनों के रिश्ते में खटास और अलगाव की चर्चाएं तेज हो गई थीं। लगातार आ रहे मैसेज और मीडिया के सवालों के बीच इस जोड़े ने एक वीडियो के जरिए स्थिति साफ की है।