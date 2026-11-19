सोमी खान और आदिल खान ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी (सोर्स: x-iamadilkhandurrani)
Somi Khan Adil Khan Separation Rumors: टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी चर्चित जोड़ी सोमी खान और आदिल खान दुर्रानी ने अपनी शादी को लेकर चल रही अलग होने की अफवाहों पर आखिरकार सफाई दे दी है। सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट के बाद दोनों के रिश्ते में खटास और अलगाव की चर्चाएं तेज हो गई थीं। लगातार आ रहे मैसेज और मीडिया के सवालों के बीच इस जोड़े ने एक वीडियो के जरिए स्थिति साफ की है।
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सोमी खान ने बताया कि उनकी पिछली स्टोरी के बाद उन्हें और आदिल को बड़ी संख्या में डायरेक्ट मैसेज मिलने लगे थे। वहीं आदिल खान दुर्रानी ने कहा कि पूरे मुंबई की मीडिया उन्हें फोन कर रही है और लोग लगातार पूछ रहे हैं कि दोनों के बीच क्या हुआ है और सब ठीक है या नहीं। इसी वजह से दोनों ने सामने आकर सच्चाई बताने का फैसला किया।
सोमी ने स्पष्ट किया कि उनके उस नोट का उनकी शादी या आदिल से कोई संबंध नहीं था। उनके मुताबिक, वो पोस्ट किसी और स्थिति और विषय को लेकर थी, न कि उनके आपसी रिश्ते को लेकर। आदिल ने ये भी माना कि उन्होंने उस पोस्ट को रीशेयर किया था, जिसकी वजह से लोगों के बीच गलतफहमी और अटकलें और ज्यादा बढ़ गईं।
इस सफाई से पहले सोमी खान ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक और रहस्यमयी स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने आत्म-सम्मान को प्राथमिकता देने की बात कही थी। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वो अपने आत्म-सम्मान के साथ आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, क्योंकि अल्लाह की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है।
इसके बाद आदिल खान दुर्रानी ने सोमी की पोस्ट को रीशेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, "ऑल द बेस्ट। साथ बिताए अच्छे समय के लिए धन्यवाद। #END।" दोनों की इन पोस्ट्स के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके अलग होने के कयास लगाए जाने लगे, जिसके बाद उन्हें स्पष्टीकरण वीडियो जारी करना पड़ा।
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