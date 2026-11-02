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IndiGo फ्लाइट में बिना पूछे सुचित्रा पिल्लई की बदली गई सीट, एक्ट्रेस ने मांगा जवाब, ‘मुझे कारण बताओ’

Suchitra Pillai IndiGo Controversy: एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई ने अहमदाबाद से उड़ान के दौरान अपनी पहले से बुक की गई सीट से हटने के लिए कहे जाने पर इंडिगो एयरलाइंस की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि बाद में एयरलाइन ने उसी लाइन में अपने एक स्टाफ मेंबर को बिठा दिया। उनकी यह शिकायत फिल्म निर्माता सुधीर मिश्रा द्वारा एयरलाइन की आलोचना करने के कुछ दिनों बाद आई है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 2 Nov 2026, 6:48 PM IST

Suchitra Pillai IndiGo Controversy

इंडिगो फ्लाइट स्टाफ पर भड़कीं एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई। (फोटो सोर्स: @suchipillai/instagram)

Suchitra Pillai IndiGo Controversy: दिल चाहता है एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई ने अहमदाबाद से हाल ही की एक उड़ान के दौरान हुए खराब अनुभव के बाद इंडिगो एयरलाइंस के प्रति निराशा जताई। अभिनेत्री ने दावा किया कि एयरलाइन के स्टाफ ने वजन से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए उन्हें अपनी पहले से बुक की गई आगे की लाइन की सीट से हटाकर विमान के पिछले हिस्से में जाने के लिए कहा। हालांकि, बाद में उन्होंने देखा कि उसी लाइन में एक स्टाफ मेंबर को सीट दे दी गई थी।

सोमवार (2 नवंबर) को, सुचित्रा ने इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव शेयर किया और अपने बोर्डिंग पास की एक फोटो पोस्ट की, जिसमें उनके सीट नंबर में कई बार बदलाव किए गए थे। एयरलाइन के फैसले पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने हिप की समस्या के कारण ही खास तौर पर आगे की तरफ की सीट बुक की थी।

सुचित्रा पिल्लई ने इंडिगो के साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

एक्ट्रेस के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब यात्री उड़ान के लिए बस में चढ़ने वाले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनके बोर्डिंग पास पर 'रेड सिग्नल' दिखा, तो एक स्टाफ मेंबर ने उनका पास ले लिया और उनकी सीट 3C से बदलकर 34C कर दी।

क्या हुआ, इस बारे में बताते हुए सुचित्रा ने लिखा, "बहुत बढ़िया इंडिगो (IndiGo.6e) अहमदाबाद। फ्लाइट के लिए बस में चढ़ने से ठीक पहले, पास स्कैन करने वाली एक बदतमीज महिला स्टाफ ने वहां मौजूद व्यक्ति के हाथ से मेरा पास ले लिया क्योंकि पास पर लाल बत्ती जली थी और मेरी सीट 3C से बदलकर विमान के पिछले हिस्से में 34C कर दी। उसने कहा कि 'कृपया इस सीट पर बैठ जाएं, और टेक-ऑफ के बाद अगर आपकी पुरानी सीट खाली रही, तो आप वापस 3C पर जा सकती हैं।' उसने विमान के वजन वगैरह को लेकर कुछ बकवास बातें कहीं।"

अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने सीट बदलने के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हिप की समस्या के कारण उन्हें आगे की तरफ ही बैठना था। आगे उन्होंने लिखा, "मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे हिप (कूल्हे) की समस्या है और मुझे आगे की सीट चाहिए थी। इस पर उन्होंने कहा, 'ठीक है, अगर आपको यह सीट नहीं चाहिए, तो मैं इसे बदल देती हूं।' इस प्रक्रिया में लगभग 6 मिनट बर्बाद हो गए, और मेरे साथ मौजूद अन्य कलाकार भी इंतजार करते रहे। विमान में चढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बगल वाली सीट खाली थी, और एक स्टाफ मेंबर को मेरी ही लाइन में सीट दे दी गई, जबकि बताया गया था कि 'रो 3' खाली है।"

सुचित्रा पिल्लई ने इंडिगो से मांगा जवाब

एक्ट्रेस ने सवाल उठाया कि क्या एयरलाइन ने अपने ही कर्मचारी को जगह देने के लिए उनकी सीट बदली थी, और इंडिगो से इस फैसले के पीछे का कारण बताने को कहा।

उन्होंने आगे लिखा, "क्या ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप अपने स्टाफ के लिए खाली सीटें चाहते थे, जबकि उन यात्रियों को नजरअंदाज कर दिया गया जिन्होंने बहुत पहले ही ये सीटें बुक कर ली थीं? मैं इंडिगो से एक ठोस कारण की उम्मीद करती हूं, क्योंकि मैं एक 'ब्लू चिप' मेंबर हूं और सालों से इंडिगो से यात्रा कर रही हूं… साथ ही, मैं यह भी जानना चाहती हूं कि उस स्टाफ मेंबर को मुझसे पूछे बिना ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? अब विमान उड़ान भर रहा है। देखते हैं कि मुझे कब तक जवाब मिलता है।"

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Updated on:

2 Nov 2026, 6:48 PM IST

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Hindi News / Entertainment / IndiGo फ्लाइट में बिना पूछे सुचित्रा पिल्लई की बदली गई सीट, एक्ट्रेस ने मांगा जवाब, ‘मुझे कारण बताओ’

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