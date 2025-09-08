TRP लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं Bigg Boss 19 और KBC 17, जानिए किसने मारी बाजी

Top Reality Show TRP: टेलीविजन पर आजकल कई बड़े-बड़े रियलिटी शोज और डेली सोप टेलीकास्ट हो रहे हैं जिनकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ रही है।इन शोज में Bigg Boss 19, KBC 17, क्योंकि सास भी कभी बहु थी सीजन 2, अनुपमा जाइए शोज के नाम शामिल हैं। वहीं, पॉपुलैरिटी के मामले में इन शोज और सीरियल्स के बीच एक अलग ही लड़ाई चलती रहती है। सीरियल्स और रियलिटी शोज की परफॉरमेंस को जज करने के लिए हर हफ्ते TRP (Television Rating Point) की लिस्ट आती है। जिससे पता चलता है कि कौन टीआरपी के मामले में टॉप पर है और कौन इस लिस्ट से बाहर हो गया है।
2 हफ्ते पहले शुरू हुए विवादित शो Bigg Boss 19 का क्रेज सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, पर क्या ये शो टीआरपी के मामले में उतना ऊपर है? वहीं, अमिताभ बच्चन का क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' भी इस लिस्ट में काफी नीचे पहुंच गया है। आइये जानते हैं कि इस हफ्ते की TRP लिस्ट में किस शो ने पछाड़ा किस डेली सोप और रियलिटी शो को।
हाल ही में BARC (Broadcast Audience Research Council) ने 34वें हफ्ते की TRP रिपोर्ट जारी की है। इस लिस्ट के हिसाब से Star Plus पर सालों से चल रहा रुपाली गांगुली का डेली सोप 'अनुपमा' 2.4 की रेटिंग के साथ टॉप पर है। जबकि एकता कपूर के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने 2.0 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान अपनी जगह बनाई है। वहीं तीसरे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' इसकी रेटिंग 2.0 है। टीआरपी की इस लिस्ट में विवादित शो बिग बॉस 19 और बिग बी का KBC टॉप 10 क्या टॉप 20 तक में नजर नहीं आये।
34वें हफ्ते के TRP लिस्ट में 'बिग बॉस 19' को 11वीं पोजीशन मिली है और शो की रेटिंग 1.3 है। वहीं इसकी रीच 29 लाख है रही है। वहीं 'KBC 17' 25वें नंबर पर रहा। इसकी रेटिंग 0.8 है और रीच 26 लाख रही है। पिछले हफ्ते Bigg Boss 19 की शुरुआत के बाद शो के मेकर्स ने कहा था कि OTT पर शो के इस सीजन को 'Bigg Boss 18' से 2.3 गुना ज्यादा रीच मिली और 2.4 गुना ज्यादा वॉच टाइम मिला है। आपको बता दें कि बिग बॉस के लेटेस्ट सीजन पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर टेलिकास्ट होता है और उसके बाद Colors TV पर प्रसारित होता है।
आपको बता दें कि TRP में रिएलीटी शोज की लिस्ट में Bigg Boss 1.2 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है। वहीं, दूसरे नंबर पर 1.2 की रेटिंग के साथ पति पत्नी और पंगा है और थर्ड पोजीशन पर शिल्पा शेट्टी का सुपर डांसर है, जिसकी रेटिंग 0.9 है। इसके अलावा 0.8 रेटिंग के साथ 'KBC 17' चौथे स्थान पर है और 0.8 रेटिंग के साथ छोरियां चलीं गांव पांचवें नंबर पर है।