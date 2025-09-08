TRP लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं Bigg Boss 19 और KBC 17, जानिए किसने मारी बाजी

34वें हफ्ते के TRP लिस्ट में 'बिग बॉस 19' को 11वीं पोजीशन मिली है और शो की रेटिंग 1.3 है। वहीं इसकी रीच 29 लाख है रही है। वहीं 'KBC 17' 25वें नंबर पर रहा। इसकी रेटिंग 0.8 है और रीच 26 लाख रही है। पिछले हफ्ते Bigg Boss 19 की शुरुआत के बाद शो के मेकर्स ने कहा था कि OTT पर शो के इस सीजन को 'Bigg Boss 18' से 2.3 गुना ज्यादा रीच मिली और 2.4 गुना ज्यादा वॉच टाइम मिला है। आपको बता दें कि बिग बॉस के लेटेस्ट सीजन पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर टेलिकास्ट होता है और उसके बाद Colors TV पर प्रसारित होता है।