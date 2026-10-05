‘तू कम्पेरिजन कब बंद करेगा?’ विद्युत जामवाल का रिपोर्टर को जवाब, फिर बोले- ‘दुश्मन का नाम बताओ’ Video

विद्युत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हॉलीवुड में उनके दोस्त की सफलता के बारे में सवाल किया जाना चाहिए। उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि, "विद्युत, क्या हुआ यार? तूने कैसे कर दिया?" इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए रिपोर्टर से कहा,“चुप रहो! दोस्त वाला सवाल पूछो।" विद्युत ने यह भी कहा कि उन्हें पहले से पता था कि उनसे इस तरह के कम्पेरिजन वाले सवाल पूछे जाएंगे।