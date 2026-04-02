कौन हैं अनीता आडवाणी? जो मांग रही राजेश खन्ना की पत्नी होने का हक, हाईकोर्ट से मिला झटका

2015 में, हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी की शिकायत खारिज कर दी और कपाड़िया, उनकी बेटियों और अक्षय कुमार द्वारा दायर की गई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए मामले को खारिज करने की मांग की। मुकदमे को रद्द करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा था कि अनीता आडवाणी और राजेश खन्ना का संबंध विवाह की प्रकृति का नहीं था और इसलिए वो घरेलू हिंसा अधिनियम (डीवीए) के प्रावधानों के तहत राहत की नहीं मांग सकतीं। इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि दिवंगत फिल्म स्टार के किसी भी फैमिली मेंबर्स को कानूनी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि अनीता आडवाणी कभी भी उनके साथ नहीं रहीं थीं।