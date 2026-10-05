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‘चाचा होने का दावा’ पड़ा भारी! यंग डीएसए टीम ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, शख्स बोला- ‘रिपोर्टर ने मजबूर किया’

Young DSA Team: यंग डीएसए टीम ने एक शख्स के खुद को चाचा बताने के दावे पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। बाद में शख्स ने सफाई दी कि रिपोर्टर ने उसे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया था।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 05, 2026

Young DSA Team

खुद को बताया चाचा तो भड़की यंग डीएसए टीम (सोर्स: instagram-tcx.official)

Young DSA Controversy: बिग बॉस 20 से जुड़े एक शख्स के कथित बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यंग डीएसए टीम ने एक व्यक्ति के उस दावे पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसमें उसने खुद को संबंधित व्यक्ति का चाचा बताया था। इसके बाद उस शख्स ने सफाई देते हुए कहा कि उसने यह बात अपनी मर्जी से नहीं कही थी, बल्कि उसे रिपोर्टर ने ऐसा कहने के लिए मजबूर किया था।

‘चाचा होने’ के दावे पर टीम ने दी चेतावनी

मामला उस समय चर्चा में आया जब एक व्यक्ति ने खुद को संबंधित शख्स का चाचा बताते हुए दावा किया। इस दावे के सामने आने के बाद यंग डीएसए टीम ने इस पर आपत्ति जताई और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

टीम की ओर से इस दावे को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि कानूनी कार्रवाई वास्तव में शुरू की गई है या फिलहाल सिर्फ चेतावनी दी गई है। बता दें, विवाद बढ़ने के बाद संबंधित व्यक्ति ने अपने बयान पर सफाई दी। उसने दावा किया कि ये बात उसने अपनी तरफ से नहीं कही थी, बल्कि "मुझे रिपोर्टर ने मजबूर किया था।"

'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट

बता दें कि 'बिग बॉस 20' का प्रीमियर 6 सितंबर 2026, रविवार को हुआ था। इस सीजन में अब तक काजी तौकीर, कनिका मान, आसिफ खान, मैरी कॉम, आम्रपाली दुबे, लव गिल, युंग डीएसए उर्फ हर्ष मचारे, स्काउटओपी उर्फ तनमय सिंह, अरिश्फा खान, अमन गांधी और उदिति सिंह बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। इससे पहले ईशा रिक्खी, ऋति तिवारी और कुशल तनवर भी शो का हिस्सा थे, लेकिन अब वे घर से बेघर हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 'बिग बॉस 20' के सफर के आखिर में ट्रॉफी कौन अपने नाम करता है।

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Updated on:

05 Oct 2026 07:09 pm

Published on:

05 Oct 2026 07:09 pm

Hindi News / Entertainment / ‘चाचा होने का दावा’ पड़ा भारी! यंग डीएसए टीम ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, शख्स बोला- ‘रिपोर्टर ने मजबूर किया’

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