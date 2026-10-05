‘चाचा होने का दावा’ पड़ा भारी! यंग डीएसए टीम ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, शख्स बोला- ‘रिपोर्टर ने मजबूर किया’

बता दें कि 'बिग बॉस 20' का प्रीमियर 6 सितंबर 2026, रविवार को हुआ था। इस सीजन में अब तक काजी तौकीर, कनिका मान, आसिफ खान, मैरी कॉम, आम्रपाली दुबे, लव गिल, युंग डीएसए उर्फ हर्ष मचारे, स्काउटओपी उर्फ तनमय सिंह, अरिश्फा खान, अमन गांधी और उदिति सिंह बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। इससे पहले ईशा रिक्खी, ऋति तिवारी और कुशल तनवर भी शो का हिस्सा थे, लेकिन अब वे घर से बेघर हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 'बिग बॉस 20' के सफर के आखिर में ट्रॉफी कौन अपने नाम करता है।