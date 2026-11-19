स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर हादसे के इतने दिन बाद भी कार को बाहर निकालने की पहल क्यों नहीं हुई। क्या वाहन को निकालने के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था नहीं हो पाई है या फिर संबंधित विभागों के बीच समन्वय की कमी है? हादसे के बाद घटनास्थल की स्थिति सामान्य करने और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सुरक्षित तरीके से हटाने की जिम्मेदारी किस विभाग की है, यह भी स्पष्ट होना जरूरी है। नदी में लंबे समय से डूबी कार को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी हुई हैं। ऐसे में संबंधित विभागों को मामले का संज्ञान लेकर वाहन को जल्द बाहर निकालने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हादसे की जगह पर बनी यह स्थिति आगे किसी नई परेशानी का कारण न बने।