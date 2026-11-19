हादसे के कई दिन बाद भी कार पानी में डूबी हुई (photo Patrika)
Accident News: दीपावली की रात टीला एनीकट के पास हुए भीषण सडक़ हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के बाद भी व्यवस्था की सक्रियता नजर नहीं आ रही है। हादसे के कई दिन बीत जाने के बावजूद दुर्घटनाग्रस्त कार आज भी नदी के पानी में पड़ी हुई है। कार का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, जबकि उसका स्टीयरिंग तक पानी में डूबा हुआ है। चार लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के बाद भी वाहन को बाहर नहीं निकाला जाना जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, शीतल साहू अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने रायपुर से घर लौट रहे थे। कार में उनकी पत्नी भारती साहू और दोनों बच्चे विकास व पूर्वा भी सवार थे। देर रात राजिम के टीला एनीकट के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई और नदी में जा गिरी। हादसा इतना गंभीर था कि कार में सवार चारों लोगों की मौत हो गई।
हैरानी की बात यह है कि हादसे के कई दिन गुजर जाने के बाद भी दुर्घटनाग्रस्त कार को नदी से बाहर नहीं निकाला गया है। वर्तमान में कार का ऊपरी हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि उसका अधिकांश हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। कार का स्टीयरिंग तक पानी में डूबा होने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहन कितनी गहराई में फंसा हुआ है।स्थानीय लोगों के लिए भी यह दृश्य लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। चार लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है।
स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर हादसे के इतने दिन बाद भी कार को बाहर निकालने की पहल क्यों नहीं हुई। क्या वाहन को निकालने के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था नहीं हो पाई है या फिर संबंधित विभागों के बीच समन्वय की कमी है? हादसे के बाद घटनास्थल की स्थिति सामान्य करने और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सुरक्षित तरीके से हटाने की जिम्मेदारी किस विभाग की है, यह भी स्पष्ट होना जरूरी है। नदी में लंबे समय से डूबी कार को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी हुई हैं। ऐसे में संबंधित विभागों को मामले का संज्ञान लेकर वाहन को जल्द बाहर निकालने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हादसे की जगह पर बनी यह स्थिति आगे किसी नई परेशानी का कारण न बने।
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