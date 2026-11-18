Chhattisgarh Education News:फिंगेश्वर विकासखंड के कौंदकेरा संकुल में शिक्षकों की सामूहिक अनुपस्थिति ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संकुल क्षेत्र के 10 से अधिक शिक्षक पिछले दो दिनों से स्कूलों में अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। इनमें संकुल समन्वयक भी शामिल हैं। चर्चा है कि संबंधित शिक्षक आकस्मिक अवकाश लेकर ओडिशा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जगन्नाथ पुरी घूमने गए हैं। हालांकि उनके अवकाश के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शिक्षकों की अनुपस्थिति से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने की बात सामने आ रही है।