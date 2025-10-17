CG News: हाथियों के उत्पात के खिलाफ जंगी रैली, ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झुमाझटकी

CG News: प्रमुख मांगे हाथियों के द्वारा फसल क्षति पर प्रति एकड़ 75 हजार रुपए, किसी व्यक्ति के हाथी के द्वारा जनहानि पर 50 लाख रुपए एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाये, हाथियो को उनके मूल निवास क्षेत्र में वापस भेजा जाये, वर्षों से लंबित फसल और मकान क्षति राशि तत्काल प्रदान किया जाये। हाथी प्रभावित गांवों में सौर पेनल एवं स्ट्रीट लाईज तत्काल लगाया जाए, सभी हाथी प्रभावित ग्रामों के किसानों को हाईपावर टार्च उपलब्ध कराई जाये और हाथी आने से पहले वन विभाग इसकी सूचना ग्रामीणों को दे यह मांगे प्रमुख रूप से रही।