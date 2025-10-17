Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG News: हाथियों के उत्पात के खिलाफ जंगी रैली, ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झुमाझटकी

CG News: मैनपुर में हाथियों के उत्पात से फसल और जनहानि, ग्रामीणों ने वन विभाग का घेराव किया, 75 हजार प्रति एकड़ और 50 लाख मुआवजे की मांग।

2 min read

गरियाबंद

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 17, 2025

हाथियों ने पहुंचाया फसल को नुकसान (Photo source- Patrika)

हाथियों ने पहुंचाया फसल को नुकसान (Photo source- Patrika)

CG News: मैनपुर क्षेत्र के ग्रामीण जंगली हाथियो के आतंक से त्रस्त हो चुके हैं। हाथियों के दल के द्वारा सैकड़ो एकड़ धान, मक्का और दलहन-तिलहन की फसल को बुरी तरह रौंदकर चौपट कर डाला। वहीं हाथी के हमले से तीन दिन पूर्व मैनपुर क्षेत्र के कोदोमाली निवासी एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। हाथियो से परेशान क्षेत्र के हजारो ग्रामीणों ने गुरुवार को मैनपुर पहुंच वन विभाग दतर का घेराव कर दिया।

CG News: ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई भारी झुमाझटकी

प्राथमिक शाला मैदान के सामने 6 घंटे तक लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद आदिवासी महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम एवं जिपं सदस्य संजय नेताम, किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष टीकम कपिल के नेतृत्व में जंगी रैली निकाल नारेबाजी करते हुए वन विभाग कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच भारी झुमाझटकी हुई बावजूद इसके प्रदर्शनकारी बेरिकेट तोड़ते हुए गेट के ऊपर चढ़कर जमकर नारेबाजी करते रहे।

मौके पर एसडीएम मैनपुर डॉ तुलसीदास मरकाम, डीएफओ वरूण जैन, एसडीओ मनोज चंद्राकर को ज्ञापन सौपने के बाद उनके द्वारा कई समस्याओं के समाधान की बात कहने पर घंटों चर्चा के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि जल्द सभी मांगों को नही पूरा किया गया तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इस दौरान आदिवासी महिला जिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने कहा बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हसदेव, रायगढ़ और प्रदेश के कीमती जंगलो को काटा जा रहा है, जिसके चलते जंगली हाथी अब इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और इसका खामियाजा क्षेत्र के आदिवासी भुगत रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा भाजपा सरकार आदिवासी गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को क्षेत्र के लोगो की समस्याओं से कोई लेना देना नही है।

किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष टीकम कपिल ने कहा हाथियों के द्वारा नुकसान पहुंचाये जा रहे किसानों को प्रति एकड़ 75 हजार रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस दौरान क्षेत्र के कई बड़े आदिवासी नेताओ ने धरना प्रदर्शन को संबोधित किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से आदिवासी नेता महेन्द्र नेताम, टीकम नागवंशी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, गेंदु यादव, प्रेमसाय जगत, एलियाल बाघमार, बलिराम ठाकुर, जनपद सदस्य प्रतापसिंह मरकाम, सुकचंद ध्रुव, सरपंच हनिता नायक आदि धरना प्रदर्शन में शामिल हुए।

ये थी प्रमुख मांगे

CG News: प्रमुख मांगे हाथियों के द्वारा फसल क्षति पर प्रति एकड़ 75 हजार रुपए, किसी व्यक्ति के हाथी के द्वारा जनहानि पर 50 लाख रुपए एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाये, हाथियो को उनके मूल निवास क्षेत्र में वापस भेजा जाये, वर्षों से लंबित फसल और मकान क्षति राशि तत्काल प्रदान किया जाये। हाथी प्रभावित गांवों में सौर पेनल एवं स्ट्रीट लाईज तत्काल लगाया जाए, सभी हाथी प्रभावित ग्रामों के किसानों को हाईपावर टार्च उपलब्ध कराई जाये और हाथी आने से पहले वन विभाग इसकी सूचना ग्रामीणों को दे यह मांगे प्रमुख रूप से रही।

