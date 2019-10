गाजियाबाद। दो दिन पेट्रोल (Petrol) के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन 15 अक्‍टूबर 2019 (मंगलवार) को पेट्रोल के दाम में पांच पैसे की कमी हुई। डीजल (Diesel) भी 15 अक्‍टूबर (October) को पांच पैसे सस्‍ता हुआ। वहीं, अगर इसकी तुलना छह माह पहले के दाम से करें तो मंगलवार को पेट्रोल छह माह पहले के रेट के मु‍काबले 2.59 रुपये महंगा रहा।

Ghaziabad Petrol Rate Today

15 अक्‍टूबर को गाजियाबाद में पेट्रोल के दाम 74.8 रुपये रहे। 14 अक्‍टूबर को यह 74.85 रुपये था। इस हिसाब से मंगलवार को पेट्रोल 5 पैसे सस्‍ता हुआ। इससे पहले दो दिन तक पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। करीब एक माह पहले 73.81 रुपये थे।

Ghaziabad Petrol Rate

15 October 2019- ₹ 74.8

14 October 2019- ₹ 74.85

1 month before- ₹ 73.81

3 month before- ₹ 72.4

6 month before- ₹ 72.21

Ghaziabad Diesel Rate Today



वहीं, 15 अक्‍टूबर को गाजियाबाद (Ghaziabad) में डीजल के दाम 66.58 रुपये रहे। 14 अक्‍टूबर के मुकाबले मंगलवार को डीजल के दाम पांच पैसे कम हुए हैं। 14 अक्‍टूबर को 66.63 रुपये थे। इससे पहले डीजल के दाम में भी दो दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ था।

Ghaziabad Diesel Rate

15 October 2019- ₹ 66.58

14 October 2019- ₹ 66.63

1 month before- ₹ 65.57

3 month before- ₹ 65.26

6 month before- ₹ 65.27

Ghaziabad CNG Rate

दिवाली से पहले आईजीएल (IGL) ने सीएनजी (CNG) के दाम में कमी करके दिल्‍ली-एनसीआर (Delhi NCR) के लोगों को काफी राहत दी थी। नई दरें 3 अक्‍टूबर (October) को सुबह 6 बजे से लागू हो गई थीं। इसके बाद गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 51.35 रुपये हो गए थे।