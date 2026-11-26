बीजेपी सांसद ने सपा और कांग्रेस के बीच हुई बैठक को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बैठक महज 10 मिनट में खत्म हो गई। त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें संदेह है कि दोनों पक्षों को ठीक से अपनी सीटों पर बैठने का भी समय मिला होगा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के नेताओं के बीच जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, उससे साफ है कि इस गठबंधन की नींव कितनी कमजोर और विरोधाभासी है। उनके मुताबिक, सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद गठबंधन की अंदरूनी स्थिति को सामने ला रहे हैं।