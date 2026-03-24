हरीश राणा ने ली अंतिम सांस, 13 साल से कोमा में थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इच्छामृत्यु का पहला मामला

Harish Rana Death News : गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा ने एम्स में अंतिम सांस ली है। भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का मंगलवार को एम्स-दिल्ली में 13 साल से अधिक समय तक कोमा में रहने के बाद निधन हो गया। न्यूज एजेंसी PTI ने इस बात की पुष्टि की। हरीश राणा की उम्र 31 साल थी। वह 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छामृत्यु की इजाजत दी थी।