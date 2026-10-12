‘अभिजीत दिपके को विदेशी धन मिल रहा’, बृजभूषण शरण सिंह बोले- चुनाव जीतें तो आयोग अच्छा, हारें तो खराब

असदुद्दीन ओवैसी की ओर से वोट चोरी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर बृजभूषण ने कहा कि जिन लोगों के पास सबूत हैं, वे उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं। राहुल गांधी के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान सबूत नहीं ले जाने और बाद में देने की बात कहने पर भी बृजभूषण ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा ने कहा कि राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई होता नहीं। प्रधानमंत्री को तो आप प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं होता। अब जो सबूत आपके पास हैं, वे राष्ट्रपति को दीजिए। जब मिलने गए थे, तो सबूत लेकर क्यों नहीं गए? इनके पास कुछ है नहीं।