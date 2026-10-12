12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

‘अभिजीत दिपके को विदेशी धन मिल रहा’, बृजभूषण शरण सिंह बोले- चुनाव जीतें तो आयोग अच्छा, हारें तो खराब

Brij Bhushan Sharan Singh: गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह ने चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर आयोग अच्छा और हारने पर खराब बताया जाता है। बृजभूषण शरण सिंह ने अभिजीत दिपके पर विदेशी धन मिलने का आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Ankit Sai

Oct 12, 2026

Gonda

बृजभूषण शरण सिंह फोटो सोर्स @brijbhushansharan Facebook Account

Uttar Pradesh Politics News: गोंडा में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल महंगाई, किसानों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बना रहे हैं। बृजभूषण ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने पर विपक्ष को आयोग अच्छा लगता है, लेकिन हारने पर वही आयोग खराब हो जाता है। उन्होंने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर विदेशी धन मिलने का आरोप भी लगाया।

न्यायपालिका पर दबाव बनाने का लगाया आरोप

विपक्षी सांसदों की मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात नहीं होने के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति से भी मिलना चाहते थे। राष्ट्रपति ने उनसे मुलाकात कर उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि अब प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से भी मिलना चाहते हैं। बृजभूषण ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस तरह न्यायपालिका पर दबाव बनाने और न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी अब सुप्रीम कोर्ट को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते।

अभिजीत दिपके के बयान को गंभीरता से नहीं लेते

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के बयानों पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते और इस पर जवाब भी नहीं देना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी धन के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। बृजभूषण ने दावा किया कि इसी वजह से आंदोलन कराया जा रहा है।

सबूत हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएं

असदुद्दीन ओवैसी की ओर से वोट चोरी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर बृजभूषण ने कहा कि जिन लोगों के पास सबूत हैं, वे उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं। राहुल गांधी के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान सबूत नहीं ले जाने और बाद में देने की बात कहने पर भी बृजभूषण ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा ने कहा कि राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई होता नहीं। प्रधानमंत्री को तो आप प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं होता। अब जो सबूत आपके पास हैं, वे राष्ट्रपति को दीजिए। जब मिलने गए थे, तो सबूत लेकर क्यों नहीं गए? इनके पास कुछ है नहीं।

आगरा में आज जयंत चौधरी की स्वाभिमान सभा, सांसद-विधायक और मंत्री होंगे शामिल

ये भी पढ़ें
Jayant Chaudhary

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 01:07 pm

Published on:

12 Oct 2026 12:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / ‘अभिजीत दिपके को विदेशी धन मिल रहा’, बृजभूषण शरण सिंह बोले- चुनाव जीतें तो आयोग अच्छा, हारें तो खराब

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda News: होमगार्ड भर्ती के 826 अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट, 12 अक्टूबर से स्वास्थ्य परीक्षण; जानें कौन से दस्तावेज जरूरी

Gonda
गोंडा

Gonda News: महिलाओं के हुनर को मिला मंच, डीएम ने खुद खरीदे सामान, अब बाजार दिलाने की तैयारी

Gonda
गोंडा

Gonda News : Facebook पर ये गलती पड़ सकती भारी, साइबर ठगी को लेकर इन बातों का रखें ध्यान

Gonda
गोंडा

Gonda News: जनगणना ट्रेनिंग से गायब मिले 11 कर्मचारी, अब अनुपस्थिति वाले दिन का वेतन कटेगा

Gonda
गोंडा

Gonda News: भाभी से विवाद के बाद बवाल, तीन बाइक से पहुंचे मायके वाले, जमकर चले लाठी डंडे, 5 गिरफ्तार

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.