Gonda News: होमगार्ड भर्ती के 826 अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट, 12 अक्टूबर से स्वास्थ्य परीक्षण; जानें कौन से दस्तावेज जरूरी

स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को 12 पासपोर्ट साइज फोटो, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, मूल अभिलेख और उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ लानी होगी। पहचान के लिए आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है। शैक्षिक योग्यता से जुड़े प्रमाणपत्रों के मूल दस्तावेज भी साथ रखने होंगे। जिला कमांडेंट होमगार्ड कृष्ण कुमार ने कि सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तारीख और समय पर पुलिस लाइन, गोंडा पहुंचने की अपील की है। दस्तावेज पूरे रखें। अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। रिजर्व दिवस पर परीक्षण का अवसर कार्यालय के निर्देशों के अनुसार ही मिलेगा।