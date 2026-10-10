10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

Gonda News: होमगार्ड भर्ती के 826 अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट, 12 अक्टूबर से स्वास्थ्य परीक्षण; जानें कौन से दस्तावेज जरूरी

Gonda News: गोंडा में होमगार्ड भर्ती के 826 सफल अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस चरित्र सत्यापन होगा। पुरुषों का मेडिकल 12 से 20 अक्टूबर और महिलाओं का 24 से 26 अक्टूबर तक पुलिस लाइन में होगा। जानें रिजर्व दिवस, जरूरी दस्तावेज और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश।
2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 10, 2026

Gonda

नोडल अधिकारी होमगार्ड फोटो सोर्स विभाग

Gonda News: गोंडा में होमगार्ड भर्ती में सफल हुए 826 अभ्यर्थियों के लिए अगला चरण शुरू होने जा रहा है। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय ने स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस चरित्र सत्यापन का कार्यक्रम तय किया है। इसमें 661 पुरुष और 165 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। पुरुष अभ्यर्थियों का मेडिकल 12 अक्टूबर से शुरू होगा। जबकि महिलाओं की बारी 24 अक्टूबर से आएगी। सभी को निर्धारित तारीख पर जरूरी दस्तावेजों के साथ पुलिस लाइन पहुंचना होगा।

गोंडा जिले में होमगार्ड भर्ती में सफल अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू होगी। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय को मिली सूची के अनुसार, कुल 826 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। इनमें 661 पुरुष और 165 महिलाएं हैं। स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस लाइन, गोंडा में सुबह 9 बजे से होगा। अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में दर्ज क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों पर बुलाया गया है।

पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग तारीखें

पुरुष अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण 12 से 20 अक्टूबर तक कराया जाएगा। इसके बाद 21 से 23 अक्टूबर तक रिजर्व दिवस रखे गए हैं। इन दिनों उन पुरुष अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जा सकेगा। जो किसी कारण से अपनी निर्धारित तारीख पर नहीं पहुंच पाए या जिनका परीक्षण नहीं हो सका। महिला अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण 24 से 26 अक्टूबर तक होगा। इनके लिए 27 अक्टूबर को रिजर्व दिवस निर्धारित किया गया है। प्रतिदिन करीब 75 अभ्यर्थियों का परीक्षण कराने की योजना है। अभ्यर्थियों को अपनी मेरिट के अनुसार निर्धारित तारीख की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लेनी चाहिए।

मेडिकल के साथ होगा पुलिस चरित्र सत्यापन

स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस और सामान्य स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों का पुलिस चरित्र सत्यापन भी उसी दिन कराया जाएगा। इस दौरान उनके मूल अभिलेखों और पहचान पत्रों का मिलान किया जाएगा। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय की ओर से अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजे जा रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों को अभी तक बुलावा पत्र नहीं मिला है। वे कार्यालय से संपर्क कर अपनी निर्धारित तारीख और जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ये दस्तावेज लेकर पहुंचें अभ्यर्थी

स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को 12 पासपोर्ट साइज फोटो, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, मूल अभिलेख और उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ लानी होगी। पहचान के लिए आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है। शैक्षिक योग्यता से जुड़े प्रमाणपत्रों के मूल दस्तावेज भी साथ रखने होंगे। जिला कमांडेंट होमगार्ड कृष्ण कुमार ने कि सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित तारीख और समय पर पुलिस लाइन, गोंडा पहुंचने की अपील की है। दस्तावेज पूरे रखें। अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। रिजर्व दिवस पर परीक्षण का अवसर कार्यालय के निर्देशों के अनुसार ही मिलेगा।

Balrampur News: बलरामपुर में 299 बेटियों को मिली साइकिल, अब पढ़ाई की राह होगी आसान

ये भी पढ़ें
Balrampur news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 06:42 pm

Published on:

10 Oct 2026 06:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: होमगार्ड भर्ती के 826 अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट, 12 अक्टूबर से स्वास्थ्य परीक्षण; जानें कौन से दस्तावेज जरूरी

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda News: महिलाओं के हुनर को मिला मंच, डीएम ने खुद खरीदे सामान, अब बाजार दिलाने की तैयारी

Gonda
गोंडा

Gonda News : Facebook पर ये गलती पड़ सकती भारी, साइबर ठगी को लेकर इन बातों का रखें ध्यान

Gonda
गोंडा

Gonda News: जनगणना ट्रेनिंग से गायब मिले 11 कर्मचारी, अब अनुपस्थिति वाले दिन का वेतन कटेगा

Gonda
गोंडा

Gonda News: भाभी से विवाद के बाद बवाल, तीन बाइक से पहुंचे मायके वाले, जमकर चले लाठी डंडे, 5 गिरफ्तार

Gonda
गोंडा

Gonda News: गोंडा में 5 दिन से अंधेरे में 56 घर, बिजली विभाग से परेशान ग्रामीणों ने फीडर पर दिया धरना

gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.