पुलिस दोनों आरोपियों को हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश में लेकर पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान दोनों ने जवानों पर हमला कर भागने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने चार राउंड फायरिंग की। दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। घायल राजू और अमीर को इलाज के लिए डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं, घायल पुलिसकर्मी मनोज लाहोन और नितुल सैकिया का इलाज डुलियाजान के ऑयल अस्पताल में कराया गया।