टायर पंचर, पुलिसकर्मी पर हमला और भागने की कोशिश, असम में आरोपी की मौत से खत्म हुआ पूरा घटनाक्रम

असम में आरोपी की मौत से खत्म हुआ पूरा घटनाक्रम, फोटो सोर्स- एक्स ( @HateDetectors )
Guwahati Wife Murder Case: असम के गुवाहाटी में पत्नी की हत्या कर उसका सिर फ्रिज में रखने के आरोपी रामानुज गोस्वामी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, सोमवार तड़के उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिसकर्मी पर कथित तौर पर हमला किया और चलती पुलिस वैन से छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल गोस्वामी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
गुवाहाटी ईस्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) तबू राम पेगू ने बताया कि घटना सोमवार तड़के करीब 2 बजे की है। पुलिस टीम रामानुज गोस्वामी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जा रही थी। रास्ते में पुलिस की महिंद्रा बोलेरो का टायर पंचर हो गया। पुलिसकर्मियों ने वाहन रोककर पंचर टायर की जगह स्पेयर टायर लगाया। DCP के मुताबिक, टायर बदले जाने के दौरान गोस्वामी ने भागने की कोई कोशिश नहीं की और उस समय उस पर पुलिस की निगरानी थी।
टायर बदलने के कुछ मिनट बाद जब पुलिस वाहन नरसिंह कॉलेज के पास पहुंचा, तो गोस्वामी ने अचानक उस पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया जो उसकी हथकड़ी पकड़े हुए था। आरोप है कि उसने कांस्टेबल को पैर से लात मारी, जिससे वह कुछ पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सका। इसके बाद गोस्वामी ने महिंद्रा बोलेरो का पीछे वाला दरवाजा कथित तौर पर खोल लिया और चलती गाड़ी से बाहर कूद गया। सड़क पर गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस टीम तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। DCP पेगू ने कहा कि आरोपी को पूरे रास्ते पुलिस की निगरानी में रखा गया था। उन्होंने बताया कि वाहन में प्रभारी अधिकारी भी मौजूद थे और पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी आरोपी के साथ थे।
रामानुज गोस्वामी पर अपनी पत्नी रिया तालुकदार की हत्या का आरोप था। 25 वर्षीय रिया का शव 6 सितंबर को गुवाहाटी स्थित उनके अपार्टमेंट से बरामद हुआ था। पुलिस के अनुसार, उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान थे और उसके हाथ की उंगलियां भी आधी कटी हुई थीं। शव काफी हद तक सड़ने लगा था, जबकि रिया का सिर फ्रिज से बरामद किया गया था। घटना के बाद उसी रात रामानुज गोस्वामी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।
इसके दो दिन बाद जब उसे गुवाहाटी की अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने पत्रकारों से कहा था कि उसे अपने किए पर "कोई पछतावा नहीं और कोई माफी नहीं" है। बाद में उसने दावा किया था कि उसे अपनी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने का शक था। आरोपी ने कथित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसे उसने अपनी पत्नी का 'शुगर डैडी' बताया था। उसने कहा था कि अगर वह जेल से बाहर आया तो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा।
रिया के परिवार ने गोस्वामी पर नशे की लत होने, अपनी मेडिकल समस्याओं को छिपाने और 2019 में वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में पहले गिरफ्तार होने जैसे आरोप लगाए थे। पुलिस का कहना था कि इन आरोपों की भी जांच की जा रही है। अब पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के बाद उसके भागने की कोशिश और उसकी मौत से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।
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