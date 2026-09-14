टायर पंचर, पुलिसकर्मी पर हमला और भागने की कोशिश, असम में आरोपी की मौत से खत्म हुआ पूरा घटनाक्रम

टायर बदलने के कुछ मिनट बाद जब पुलिस वाहन नरसिंह कॉलेज के पास पहुंचा, तो गोस्वामी ने अचानक उस पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया जो उसकी हथकड़ी पकड़े हुए था। आरोप है कि उसने कांस्टेबल को पैर से लात मारी, जिससे वह कुछ पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सका। इसके बाद गोस्वामी ने महिंद्रा बोलेरो का पीछे वाला दरवाजा कथित तौर पर खोल लिया और चलती गाड़ी से बाहर कूद गया। सड़क पर गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस टीम तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। DCP पेगू ने कहा कि आरोपी को पूरे रास्ते पुलिस की निगरानी में रखा गया था। उन्होंने बताया कि वाहन में प्रभारी अधिकारी भी मौजूद थे और पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी आरोपी के साथ थे।