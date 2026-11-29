ग्वालियर। मोबाइल फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो जाए और अपने आप सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगे तो इसे सामान्य तकनीकी खराबी समझकर नजरअंदाज न करें। यह साइबर ठगी का संकेत भी हो सकता है। शहर में साइबर ठगों ने मोबाइल का रिमोट एक्सेस हासिल कर दो लोगों के बैंक खातों से कुल 80 हजार रुपये निकाल लिए। खास बात यह है कि दोनों पीड़ितों ने न तो किसी को ओटीपी बताया और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया। मुरार और जनकगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और आइटी एक्ट के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।